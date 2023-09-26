Ілон Маск на рідкісних кадрах показав підрослого сина від колишньої дружини

Винахідник взяв хлопчика з собою на робочу зустріч.

Відомий винахідник і мільярдер Ілон Маск вперше за тривалий час показав свого сина Х від епатажної співачки Grimes.

Разом із хлопчиком засновник SpaceX відвідав зустріч із президенткою Угорщини Каталін Новак. Кадрами з сином винахідник поділився на своїй сторінці в Twitter.

Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Маск майже увесь час тримав сина на руках, а під час огляду заводу Tesla Gigafactory Texas знаменитий батько взяв сина на плечі. Під прицілом камер хлопчик сором'язливо ховав обличчя і притулявся до тата.

Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Нагадаємо, що 2020 року співачка Grimes народила Маску сина, якого вони назвали X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв). Шлюб пари протримався недовго і вже за рік вони розлучилися. Проте 2021 року стало відомо, що сурогатна мати народила колишньому подружжю доньку на ім'я Екза Дарк Сайдеріл.

А зовсім нещодавно Мережу приголомшила новина про народження третьої спільної дитини - у колишнього подружжя народився ще один син, Techno Mechanicus або просто Тау.

Окрім цього, у Маска є ще семеро дітей: п'ятеро від ексдружини Джастін Маск і двоє - від співробітниці його компанії Neuralink Шівон Зіліс.

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