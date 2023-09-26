Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ілон Маск на рідкісних кадрах показав підрослого сина від колишньої дружини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
450
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ілон Маск на рідкісних кадрах показав підрослого сина від колишньої дружини

Ілон Маск із сином X

Винахідник взяв хлопчика з собою на робочу зустріч.

Відомий винахідник і мільярдер Ілон Маск вперше за тривалий час показав свого сина Х від епатажної співачки Grimes.

Разом із хлопчиком засновник SpaceX відвідав зустріч із президенткою Угорщини Каталін Новак. Кадрами з сином винахідник поділився на своїй сторінці в Twitter.

Ілон Маск із сином X / © Twitter.com/elonmusk
Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Маск майже увесь час тримав сина на руках, а під час огляду заводу Tesla Gigafactory Texas знаменитий батько взяв сина на плечі. Під прицілом камер хлопчик сором'язливо ховав обличчя і притулявся до тата.

Ілон Маск із сином X / © Twitter.com/elonmusk
Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk
Ілон Маск із сином X / © Twitter.com/elonmusk
Ілон Маск із сином X / Фото: Twitter.com/elonmusk

Нагадаємо, що 2020 року співачка Grimes народила Маску сина, якого вони назвали X A-12 (Екс Еш Ей-Твелв). Шлюб пари протримався недовго і вже за рік вони розлучилися. Проте 2021 року стало відомо, що сурогатна мати народила колишньому подружжю доньку на ім'я Екза Дарк Сайдеріл.

А зовсім нещодавно Мережу приголомшила новина про народження третьої спільної дитини - у колишнього подружжя народився ще один син, Techno Mechanicus або просто Тау.

Окрім цього, у Маска є ще семеро дітей: п'ятеро від ексдружини Джастін Маск і двоє - від співробітниці його компанії Neuralink Шівон Зіліс.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
450
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація