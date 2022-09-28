Ілоні Гвоздьовій викликали карету швидкої допомоги: "Працювати нон-стоп - не найкраща ідея"

Так, танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що має певні проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, вчора, 27 вересня, танцівниця налякала шанувальників, опублікувавши в Instagram-stories фото, де на її тлі видніється каретка швидкої допомоги.

"Допрацювалася", - коротко підписала знімок знаменитість.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Згодом артистка заспокоїла прихильників. Вона зазначила, що з нею все гаразд. "Швидку" довелося викликати через те, що вона виснажилася.

"Зі мною все добре. Дякую всім за хвилювання. Інколи забуваю, що вже не 18 років, і працювати нон-стоп 24/7 - не найкраща ідея", - поділилася танцівниця.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нині з Ілоною все гаразд. Лікарі порадили Гвоздьовій більше відпочивати. Тож танцівниця після роботи пішла до салону краси.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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