Ілону Гвоздьову розкритикували у Мережі за вбрання доньки на Перший дзвоник

Танцюристка Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хом'ячуком відвела старшу доньку Рію до школи.

Зіркова родина 1 вересня у повному складі вирушила на святкову лінійку, з якої розпочався новий навчальний рік для дівчинки. Світлинами зі свята Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Наша квіточка в добрий час. Вже третій клас, просто не віриться як летить час! Нехай тебе надихає школа і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", - написала танцівниця.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Для урочистої події донька Гвоздьової обрала чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами з намальованими хрестами і лоферами. Яскравим акцентом в образі дівчинки став жовтий пасок з китицями, який вона позичила в мами.

Ілона ж з чоловіком з'явилися на святі доньки у вишиванках. Танцівниця привернула увагу жовтою вишитою сукнею, на якій були зображені лелеки.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У Мережі не всі оцінили вбрання, яке Гвоздьова обрала для доньки для такого свята. Багато батьків засудили хореографиню за те, що дівчинка також не прийшла у вишиванці та обрала такі сміливі речі.

Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка наче на Гелловін одягнута.

А все ж таки гарніше, коли діти в цей день у вишиванках!

Мама та тато одягнуті святково, дівчинка-на двійку!

Гетри з хрестами! Невже хрестів не вистачає…

Однак більшість підписників Ілони стали не її захист і похвалили за те, що вона дозволяє донці бути самостійною та підтримує її у виборі одягу. На думку шанувальників танцівниці, вона зробила правильно, що дозволила Рії виділятися з натовпу.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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