Ілону Гвоздьову розкритикували у Мережі за вбрання доньки на Перший дзвоник

Зіркова мама не стала одягати донечку у вишиванку.
Танцюристка Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хом'ячуком відвела старшу доньку Рію до школи.
Зіркова родина 1 вересня у повному складі вирушила на святкову лінійку, з якої розпочався новий навчальний рік для дівчинки. Світлинами зі свята Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Наша квіточка в добрий час. Вже третій клас, просто не віриться як летить час! Нехай тебе надихає школа і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", - написала танцівниця.
Для урочистої події донька Гвоздьової обрала чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами з намальованими хрестами і лоферами. Яскравим акцентом в образі дівчинки став жовтий пасок з китицями, який вона позичила в мами.
Ілона ж з чоловіком з'явилися на святі доньки у вишиванках. Танцівниця привернула увагу жовтою вишитою сукнею, на якій були зображені лелеки.
У Мережі не всі оцінили вбрання, яке Гвоздьова обрала для доньки для такого свята. Багато батьків засудили хореографиню за те, що дівчинка також не прийшла у вишиванці та обрала такі сміливі речі.
- Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка наче на Гелловін одягнута.
- А все ж таки гарніше, коли діти в цей день у вишиванках!
- Мама та тато одягнуті святково, дівчинка-на двійку!
- Гетри з хрестами! Невже хрестів не вистачає…
Однак більшість підписників Ілони стали не її захист і похвалили за те, що вона дозволяє донці бути самостійною та підтримує її у виборі одягу. На думку шанувальників танцівниці, вона зробила правильно, що дозволила Рії виділятися з натовпу.
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