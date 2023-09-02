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Ілону Гвоздьову розкритикували у Мережі за вбрання доньки на Перший дзвоник

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Ілону Гвоздьову розкритикували у Мережі за вбрання доньки на Перший дзвоник

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зіркова мама не стала одягати донечку у вишиванку.

Танцюристка Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хом'ячуком відвела старшу доньку Рію до школи.

Зіркова родина 1 вересня у повному складі вирушила на святкову лінійку, з якої розпочався новий навчальний рік для дівчинки. Світлинами зі свята Ілона поділилася на своїй сторінці в Instagram. 

"Наша квіточка в добрий час. Вже третій клас, просто не віриться як летить час! Нехай тебе надихає школа і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", - написала танцівниця.

© instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
© instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Для урочистої події донька Гвоздьової обрала чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами з намальованими хрестами і лоферами. Яскравим акцентом в образі дівчинки став жовтий пасок з китицями, який вона позичила в мами. 

Ілона ж з чоловіком з'явилися на святі доньки у вишиванках. Танцівниця привернула увагу жовтою вишитою сукнею, на якій були зображені лелеки. 

© instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
© instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У Мережі не всі оцінили вбрання, яке Гвоздьова обрала для доньки для такого свята. Багато батьків засудили хореографиню за те, що дівчинка також не прийшла у вишиванці та обрала такі сміливі речі. 

  • Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка наче на Гелловін одягнута.
  • А все ж таки гарніше, коли діти в цей день у вишиванках!
  • Мама та тато одягнуті святково, дівчинка-на двійку! 
  • Гетри з хрестами! Невже хрестів не вистачає…

Однак більшість підписників Ілони стали не її захист і похвалили за те, що вона дозволяє донці бути самостійною та підтримує її у виборі одягу. На думку шанувальників танцівниці, вона зробила правильно, що дозволила Рії виділятися з натовпу.

© instagram.com/ilonagvozdeva
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Дата публікації
Перегляди
656
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