Imagine Dragons вивів на сцену 14-річного Сашка, якому допоміг відновити будинок, вщент зруйнований окупантами

Американський гурт, амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 Imagine Dragons під час свого концерту у Варшаві запросив на сцену 14-річного Сашка.

Зазначимо, що Сашко став головним героєм кліпу Imagine Dragons на пісню "Crushed". На сцену до колективу хлопець з села Новогригорівка, що на Миколаївщині, вийшов з українським прапором з написом UNITED24. Цей прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють серед усіх, хто зробить благодійний внесок.

Imagine Dragons у Варшаві

"Сьогодні ми побачили зустріч, про яку точно будемо розповідати онукам. Imagine Dragons, амбасадори UNITED24, один з найвідоміших гуртів світу, обіймають Сашка з маленького села на Миколаївщині, героя свого кліпу, про якого вони дізналися абсолютно випадково і зрештою повністю змінили його життя. Сам Сашко ніколи не був за кордоном. Подорож до Варшави стала першою в його житті. А вихід на сцену стадіону PGE Narodowy до шістдесятитисячної аудиторії, звісно, сильно його схвилював", - розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Imagine Dragons на концерті у Варшаві запросив на сцену 14-річного Сашка з Новогригорівки

Нагадаємо, що режисер кліпів Imagine Dragons Тай Арнольд зустрів Сашка під час подорожі Україною. Хлопець блукав рідним селом, яке вщент зруйнували російські війська. Тай зафільмував історію Сашка, і вона стала основою музичного відео Crushed. Хлопець з української Новогригорівки прокинувся знаменитим на весь світ – тисячі людей від Австралії до Ісландії висловлювали йому підтримку.

Зазначимо, що раніше ми писали про те, Imagine Dragons допоміг відновити 14-річному Сашку будинок, який вщент зруйнували окупанти.

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