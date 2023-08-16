Imagine Dragons вивів на сцену 14-річного Сашка, якому допоміг відновити будинок, вщент зруйнований окупантами

Хлопчик взяв участь у концерті гурту у Варшаві.
Американський гурт, амбасадор фандрейзингової платформи UNITED24 Imagine Dragons під час свого концерту у Варшаві запросив на сцену 14-річного Сашка.
Зазначимо, що Сашко став головним героєм кліпу Imagine Dragons на пісню "Crushed". На сцену до колективу хлопець з села Новогригорівка, що на Миколаївщині, вийшов з українським прапором з написом UNITED24. Цей прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють серед усіх, хто зробить благодійний внесок.
"Сьогодні ми побачили зустріч, про яку точно будемо розповідати онукам. Imagine Dragons, амбасадори UNITED24, один з найвідоміших гуртів світу, обіймають Сашка з маленького села на Миколаївщині, героя свого кліпу, про якого вони дізналися абсолютно випадково і зрештою повністю змінили його життя. Сам Сашко ніколи не був за кордоном. Подорож до Варшави стала першою в його житті. А вихід на сцену стадіону PGE Narodowy до шістдесятитисячної аудиторії, звісно, сильно його схвилював", - розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.
Нагадаємо, що режисер кліпів Imagine Dragons Тай Арнольд зустрів Сашка під час подорожі Україною. Хлопець блукав рідним селом, яке вщент зруйнували російські війська. Тай зафільмував історію Сашка, і вона стала основою музичного відео Crushed. Хлопець з української Новогригорівки прокинувся знаменитим на весь світ – тисячі людей від Австралії до Ісландії висловлювали йому підтримку.
Зазначимо, що раніше ми писали про те, Imagine Dragons допоміг відновити 14-річному Сашку будинок, який вщент зруйнували окупанти.
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