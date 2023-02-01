Гурт Imagine Dragons записав звернення до пасажирів українського літака, яке вже почули люди з 10 країн

Відомий американський рок-гурт Imagine Dragons який у липні 2022 року став амбасадором UNITED24, відтоді постійно підтримує проєкти та збори для України.

Цього разу колектив записав звернення до пасажирів українського літака. На початку листопада авіакомпанія SkyUp запустила перший літак із логотипом UNITED24. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу.

За цей час літак здійснив 43 рейси до десятьох країн та перевіз понад дев'ять тисяч людей. Від нового року на всіх пасажирів чекав сюрприз: після вітальних слів бортпровідника до них звернулись музиканти гурту Imagine Dragons.

Гурт Imagine Dragons не лише вітає пасажирів на борту літака SkyUp, але й розігрує два квитки на будь-який свій концерт аж до кінця 2025 року. Взяти участь у розіграші можна до 12 лютого 2023 року. Для цього потрібно зробити внесок через UNITED24 за окремим посиланням.

Зазначимо, що літак уже здійснив 43 рейси до 14 аеропортів у Франції, Португалії, Естонії, Румунії, Латвії, Польщі, Швеції, Молдові, Єгипті й Тунісі.

"Відомі в усьому світі музиканти Imagine Dragons стали амбасадорами UNITED24 в липні 2022 року і відтоді постійно підтримують проєкти та збори для України — від фандрейзингу на автівки швидкої допомоги до розіграшу гітари з автографами серед підписників щомісячної пожертви, від участі в концерті з нагоди Дня Незалежності України до запису привітання для пасажирів літака SkyUp. Ми дуже вдячні за цю підтримку і віримо, що одного разу гурт запише особливе привітання – для пасажирів першого рейсу до Києва", – прокоментувала координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

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