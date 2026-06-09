Імена Потапа і Насті Каменських прибрали з "Алеї зірок" у центрі Києва

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

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Імена продюсера та репера Потапа і співачки Насті Каменської прибрали з «Алеї зірок» у центрі Києва.

Про це повідомляє видання ТаблоID, а також публікує відповідні фото. Так, Потап отримав свою урочисту зірку у листопаді 2019 року. Репер обзавівся табличкою на «Алеї зірок» з нагоди 20-річчя творчої діяльності.

А от Настя Каменських отримала іменну зірку у жовтні 2020 року. Таблички знаменитостей були розташовані поруч одна з одною. Проте на свіжих фото, які зроблені на «Алеї зірок», імен Потапа і Насті там просто немає. Коли саме прибрали їхні таблички — невідомо. Проте раніше кияни вже обурювались, що продюсер та співачка зі скандальною репутацією досі є на «Алеї зірок».

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На «Алеї зірок» у Києві немає імен Потапа і Насті Каменських / © tabloid.pravda.com.ua

Зазначимо, «Алея зірок» або ж «Площа зірок» з’явилась у центрі Києва 2015 року. Там вмуровують у бруківку іменні таблиці відомих українців — митців, музикантів та спортсменів. Відвідувачі «Алеї зірок» можуть помітити не лише ім’я знаменитості, а й QR-код, за яким можна перейти та прочитати шлях зірки до успіху.

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських під час війни неодноразово потрапляли в скандали. Що стосується продюсера, то він проживає за кордоном та не повертається до України. Окрім того, вони відновили дует «Потап і Настя» та не цураються співати російською. Нещодавно артисти знову опинились під шквалом критики.

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