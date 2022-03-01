Імперія зла: уродженка Дніпра Лія Ахеджакова розповіла, як прості росіяни борються проти Путіна

Зірка також висловила захоплення президентом України.

Легендарна акторка, уродженка Дніпра Лія Ахеджакова вийшла у прямий ефір під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

Знаменитість, зокрема, прокоментувала те, чому росіяни масово не виходять на мітинги:

"Тут люди так страждають через те, що відбувається з Україною. І знаєте, як вони виходять? Їх же крутять, винтять. Я ж бачила, як дівчат за волосся тягнули, аби посадити до цього автозаку. Як професора старого волочили головою асфальтом, після чого він залишився без язика. Люди виходять у Єкатеринбурзі, Хабаровську, Новосибірську, Москві, Пітері. Їх саджають на ці 15 діб. Дуже багато людей переживають за Україну", - поділилася Ахеджакова.

Також зірка висловила припущення, що могло б вплинути на президента Росії Володимира Путіна і зупинити його:

"Як хто? Весь світ. Що може вплинути? Ми підписали мільйон підписів і вони не працюють, нічого не виходить, нас ніхто не чує. Брешуть. Путін сказав, що Росію оточує імперія брехні. Я особисто живу в імперії брехні. У будь-якому разі, ми знаємо, що відбувається. Тому що ще існує канал "Дождь", ще існує редакція, ще "Эхо Москвы" існує. Ми бачимо, що відбувається з Харковом – це пережити неможливо, що відбувається з Києвом, що поруч з Києвом", - сказала, ледь стримуючи сльози, Лія Меджидівна.

Ахеджакова пояснила, чому росіяни бояться виходити і висловлювати свою позицію:

"Багато хто не боїться, між іншим. І актори, і режисери, академіки пишуть листи. Це все не працює. Це імперія брехні. Тому що заборонено те, інше. Ми маємо вірити лише Коношенкову, який говорить, як чудово наші російські війська, перемога за перемогою. І як вони не чіпають житлові райони, і нема жертв серед населення. Вони лише елегантно бомблять ракетами аеродроми нібито. Є ж відео, ми бачимо, як горить Харків, ми бачимо породіль у розбомблених пологових. І ці кадри облетять весь світ. Це такий доказ злочину. Саме злочину перед людяністю. Весь світ це бачить", - зазначила Ахеджакова.

Окрім того, Лія Меджидівна похвалила президента України Володимира Зеленського та висловила захоплення ним:

"А сьогодні показали цей Європарламент, де виступав Зеленський. Він актор. Він комедійний актор, виріс до рівня високого керівника величезної країни, на яку можна покластися. Він без папірця, ми такого ще не бачили, грамотно, розумно, не ниючи, не іронізуючи… І весь цей Європарламент, стоячи, його вітає, всі все розуміють", - сказала акторка.

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