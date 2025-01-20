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Інавгурація Трампа: родина Решетніка розірвала Мережу пародією на президента США і його дружину

Інавгурація Трампа: родина Решетніка розірвала Мережу пародією на президента США і його дружину

Дональд Трамп з дружиною Меланією, Григорій Решетнік з дружиною Христиною

Зіркове подружжя перевтілилося у родину Трампа.

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США. Ним став Дональд Трамп.

Так, під час офіційних урочистостей поруч з новообраним президентом США також постійно присутня і його дружина Меланія Трамп. Мільйони людей з різних куточків світу пильно слідкують за трансляцією інавгурації та активно обговорюють ледь не кожну деталь у Мережі. Звісно, не обходиться і без гумору.

Зокрема, український ведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина просто вдома спробували відтворити, як президент США Трамп і його дружина Меланія збиралися на урочистості. Так, у ролі новообраного очільника країни постав Григорій, а образ першої леді приміряла Христина. У гумористичному відео вони продемонстрували розважливий характер Дональда та стриманий Меланії.

Родина Решетніків насмішила пародією на нового президента США Трампа та його дружину

Родина Решетніків насмішила пародією на нового президента США Трампа та його дружину

"Ексклюзивне відео! Домашня репетиція перед виходом. А хто ви за настроєм сьогодні – він чи вона?", - насмішили українські зірки.

До слова, таке перевтілення одразу припало до душі українцям. У коментарях вони відзначили, що результат вийшов дуже смішним і навіть присвоїли родині Решетників "Оскара":

  • Приколісти, обожнюю! Такі класні
  • Так, "Оскар" в студію! Обом!
  • Ой, я не можу! Шедевр!
  • Як вам личить статус першої леді, Христино
  • Ви на всі сто готові до інавгурації

Нагадаємо, нещодавно у Мережі українці насмішили порівнянням образу Меланії Трамп з українською співачкою Клавдією Петрівною. Співачка вже відреагувала на це та з гумором натякнула, куди зникла зі сцени.

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