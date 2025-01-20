Інавгурація Трампа: родина Решетніка розірвала Мережу пародією на президента США і його дружину

Сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США. Ним став Дональд Трамп.

Так, під час офіційних урочистостей поруч з новообраним президентом США також постійно присутня і його дружина Меланія Трамп. Мільйони людей з різних куточків світу пильно слідкують за трансляцією інавгурації та активно обговорюють ледь не кожну деталь у Мережі. Звісно, не обходиться і без гумору.

Зокрема, український ведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина просто вдома спробували відтворити, як президент США Трамп і його дружина Меланія збиралися на урочистості. Так, у ролі новообраного очільника країни постав Григорій, а образ першої леді приміряла Христина. У гумористичному відео вони продемонстрували розважливий характер Дональда та стриманий Меланії.

Родина Решетніків насмішила пародією на нового президента США Трампа та його дружину

"Ексклюзивне відео! Домашня репетиція перед виходом. А хто ви за настроєм сьогодні – він чи вона?", - насмішили українські зірки.

До слова, таке перевтілення одразу припало до душі українцям. У коментарях вони відзначили, що результат вийшов дуже смішним і навіть присвоїли родині Решетників "Оскара":

Приколісти, обожнюю! Такі класні

Так, "Оскар" в студію! Обом!

Ой, я не можу! Шедевр!

Як вам личить статус першої леді, Христино

Ви на всі сто готові до інавгурації

Нагадаємо, нещодавно у Мережі українці насмішили порівнянням образу Меланії Трамп з українською співачкою Клавдією Петрівною. Співачка вже відреагувала на це та з гумором натякнула, куди зникла зі сцени.