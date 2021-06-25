Інфотейнментшоу "Твій День" змінює години мовлення на літній період

Зміни відбудуться від 29 червня.

Від 29 червня інфотейнментшоу "Твій День" на "1+1" змінює об’єм ефірного мовлення.

У період літніх відпусток денний проєкт буде виходити у будні від 11:15 і триватиме до 14:45. Ведучі продовжать обговорювати найактуальніші теми, ділитися з глядачами подробицями подій в Україні та світі та спілкуватимуться з цікавими гостями та експертами.

У проєкті задіяні семеро ведучих, які ведуть ефіри трійками. Це - Руслана Писанка, Влад Яма та Ірина Ванникова. Їх змінюють Тімур Мірошниченко, Стася Ровінська та Володимир Рабчун. Щочетверга до них доєднується Олена Кравець. Цей день у шоу називається "Четвер з Оленою Кравець".

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, прем’єра денного інфотейнментшоу "Твій День" відбулася у травні цього року. За понад місяць ефірів у студію завітала велика кількість експертів, цікавих героїв та зірок. Серед них гурт Go_A - український електро-фольк гурт, який представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" цього року. В ефірі "Твого Дня" глядачі побачили й відомого українського рокера Олега Скрипку, який у день свого народження розкрив сімейний рецепт вареників та приготував їх у прямому ефірі з Русланою Писанкою.

пресслужба каналу "1+1"

Студію шоу відвідали зірки балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов, фронтмен гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, співачка Камалія, Марія Бурмака. Телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров розповідав, куди варто поїхати у відпустку в Україні та скільки це може коштувати. А нещодавно відома хореографиня Олена Шоптенко в прямому ефірі розповіла, яким буде новий п’ятий сезон улюбленого шоу "Танці з зірками".

В ефірі інформаційно-розважального шоу "Твій День" підняли актуальні й важливі соціальні теми. Зокрема актуальну ситуацію з коронавірусом: ведучі з експертами діляться з глядачами інформацією про вакцинальну кампанію та паспорти вакцинації в Україні. Також обговорювали такі теми як ЗНО, негоду та її наслідки по всій Україні.

Ведучі з експертами у студії обговорювали тему здоров’я. Зокрема, як повернутися до життя після лікування онкології, чи складно піклуватися про жіноче здоров’я та що робити, аби зберегти хороший зір. На включенні до студії доєднався міністр юстиції Денис Малюська. Від психологині Анни Кушнерук глядачі дізналися корисні поради, як залишитися друзями з колишнім після розриву, як боротися з шопоголізмом та правильно робити покупки і не потрапити на гачок маркетологів. А разом з кулінарним експертом Євгеном Клопотенком регулярно готували найцікавіші страви.

пресслужба каналу "1+1"

Варто зазначити, що над інформаційно-розважальним проєктом "Твій День" працює команда професіоналів "Сніданку з 1+1" і ЖВЛ.

Дивіться нове денне інфотейнментшоу "Твій День" тепер від 11:15 до 14:45 на "1+1".

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