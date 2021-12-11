Ініціатор "голодної туси" схуд через нерви та розповів, що зараз відбувається у його житті

Ініціатор "голодної туси" схуд через нерви та розповів, що зараз відбувається у його житті

Олександр Заліско вийшов на зв'язок із прихильниками.

Український блогер Олександр Заліско, який спричинив скандал, влаштувавши гучну вечірку у День пам'яті жертв голодоморів, вийшов на зв'язок із прихильниками.

Так, після нервового зриву, коли його забрала швидка, Саша "зник" з Мережі на тиждень та не публікував дописи. Як повідомив у сторіз свого Instagram, знаменитість схуд на 2 кілограми і протягом цього часу відновлював своє здоров'я.

Також Заліско поділилася, що більшість брендів відмовилися від співпраці з ним через "голодну тусу".

"Одиниці залишились. Ціную це. Але і повністю розумію перших, все має свої наслідки", – зазначив він.

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Як розповів блогер, хейт ще є від юзерів, зокрема побажання смерті, але не так багато, як спочатку. Також Олександр намагається не сприймати злісні повідомлення близько до серця.

А от ситуація з вечіркою та скандал після неї "відкрила йому очі" на деяких друзів.

"Цей етап дуже сильно показав, хто є хто. Хто підтримував, переживав, телефонував, писав, їхав до мене. Хто просто відсиджувався в стороні. А хто ще й радів з цього і хотів "нажитись", або швидко перевзувався. І добре, що була можливість побачити цих людей "справжніми", – поділився Заліско.

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів.

На резонансний захід прийшло багато українських блогерів, серед присутніх був і Володимир Остапчук, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Після всеукраїнського скандалу гості на своїх сторінках у соцмережах почали перепрошувати за "голодну тусу". Іменинник Олександр Заліско розповів, що влаштував святкування цього дня "через тупість і неуважність". Також він переконує, що вечірка не мала назви, а те, що зараз розходиться в Мережі "голодна туса" - це нібито просто висмикнута з контексту фраза.

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

На блогера склали протокол, а справу передали до суду. Він готується сплатити штраф від 17 тисяч гривень. Окрім цього, чимало відомих компаній після скандалу відмовилися від співпраці з блогерами-гостями.

3 грудня помер директор Будинку вчених у Львові, де сталася вечірка. Роману Славітичу стало зле в приміщенні Львівської міської ради.

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