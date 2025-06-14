Інна Бєлєнь після неоднозначної заяви про розставання показалася з коханим: "Йому не все одно"

Інна Бєлєнь

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Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь, яка нещодавно натякала на розрив з коханим, зробила нову заяву.

У своєму фотоблогу блогерка розставила крапки над "і" в особистому житті. Вона пояснила, що її нещодавні неоднозначні слова про "складні ситуації" у стосунках стосувалися виключно її колишніх романів. А її теперішній обранець насправді повна протилежність минулим.

Тож у новому дописі в фотоблогу Бєлєнь показалася на лікарняному ліжку після двох операцій та засвітила свого коханого, який прийшов потурбуватися про неї під час її реабілітації. Чоловік ніжно поцілував обраницю та вручив їй пишний букет троянд, давши зрозуміти, що в їхніх стосунках все гаразд.

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Інна Бєлєнь з обранцем / © instagram.com/innka_belen

"Без попередження. Просто тому, що йому не все одно. Ось такі стосунки - я вибираю тепер", - підкреслила Інна.

Зазначимо, що Інна Бєлєнь почала афішувати свій роман від початку травня. Щоправда, поки що зірка не показує обличчя обранця, а лише ділиться своїми роздумами про щастя поруч з ним. А раніше переможниця реаліті-шоу розповідала про знайомство з коханим.

Нагадаємо, нещодавно переможниця "МастерШефа-14" Наталка Нікішина розсекретила, куди витратила свій грошовий приз.