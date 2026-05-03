Переможниця романтичного реаліті "Холостяк-13" Інна Бєлєнь показала, як годує грудьми новонароджену доньку, і відверто розповіла про складнощі, з якими стикнулась.

Блогерка наразі звикає до свого нового статусу мами. Знаменитість не приховує, що догляд за донечкою дається їй нелегко. Інна Бєлєнь говорить, що поспати їм із чоловіком майже не вдається. Донечка постійно потребує уваги: то голодна, то страждає від коліків. Блогерка жартує, що до пологів була наївною і сподівалась, що перший час її донечка багато спатиме.

"За дві доби ми поспали дуже мало. Дитина – голодна + коліки. А щось десь я читала, що з немовлятами просто – вони сплять по 20 годин на добу і їдять. Наївна", - ділиться блогерка.

Також Інна Бєлєнь зізналась, що в неї виникають складнощі з грудним вигодовуванням. Знаменитість говорить, що свого молока поки недостатньо, аби повністю нагодувати донечку. Тож, вона використовує ще й додатково суміш.

Окрім того, у донечки Інни Бєлєнь високий рівень білірубіну, у лікарні вони лежали в спеціальній лампі. Тож, аби відновитися, маляті треба їсти кожні три години. За словами блогерки, без суміші їм поки що просто не обійтися.

"Боремось за грудне вигодовування. Хоча вже були думки перейти на суміш і не мучитися. Сумішшю догодовую, бо свого молока поки не вистачає. Дитина народилась трохи зеленою, ми лежали в лампі. Їй треба кожні три години їсти, щоб відновитися. А у мене ще немає достатньо молока. Ми намагались буз суміші вдома, і це була велика помилка", - говорить блогерка.

