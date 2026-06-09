Інна Бєлєнь пожалілась на проблеми зі здоров'ям у доньки: "Сподіваюся, обійдемося без втручання"

Інна Бєлєнь з донькою / © instagram.com/innka_belen

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Переможниця романтичного реаліті «Холостяк-13» Інна Бєлєнь пожалілась на проблеми зі здоров’ям в її новонародженої доньки.

У своєму Instagram блогерка зізналась, що вимушена була звернулась до педіатра. Річ у тім, що в донечки не загоювався пупок. Спочатку все було добре, але Інна та її чоловік помічали на одязі малечі мокрі плями. Виявилося, що у маленької Кіри не закрився канал, що стало відомо після УЗД.

«У неї вже заживає пупок, все було добре, але потім почали помічати, що на боді лишаються мокрі плями. Він почав підтікати, якісь дивні штуки почали з’являтися. Зателефонувала педіатру, вона відправила на УЗД. У неї не закрився канал. Він підтікає. Треба крапельки, треба, щоб підсох пупок», — поділилась блогерка.

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Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Врешті, лікарка назначила лікування. Інна Бєлєнь сподівається, що їм вдасться побороти цю проблему. Бо інакше — доведеться робити хірургічне втручання, аби закрити канал. Проте блогерка сподівається, що все минеться. Тим більше, за словами зірки «Холостяка», операцію роблять лише в крайніх випадках.

«Короче, будемо лікувати. У крайніх випадках хірургічне втручання. Сподіваюся, ми обійдемося без хірургічного втручання. Я ще хвилююся, що вона може ще більше накричати собі цей пупок, що він вилізти може. Бо вона у нас криклива», — ділиться знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Інна Бєлєнь показувала свіжі фото новонародженої доньки. Родина блогерки повторила популярний у Мережі тренд.

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