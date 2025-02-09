Інна Бєлєнь уперше розкрила чоловіка, з яким була у шлюбі до "Холостяка": "Займався інвестиціями"

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка та блогерка Інна Бєлєнь вперше розповіла подробиці свого першого шлюбу.

Так, до проєкту Бєлєнь була у стосунках з чоловіком, який професійно займався футболом. Після отриманої травми чоловік почав усе з нуля. Тож, за словами Інни, вони активно почали займатися бізнесом. Він поринув у інвестиції та допомагав їй з цим. А сама Інна у цей час поєднувала роботу керівниці, репетиторки, перекладачки і освітньої консультантки в Німеччині.

Водночас волонтерка заявила, що під час розлучення її колишній чоловік забрав у неї половину майна, яке належало їй. Проте самих причин розриву шлюбу вона не назвала.

Інна Бєлєнь

"Я була у шлюбі з чоловіком-футболістом, але у нього була травма й ми починали з ним з нуля. Основний дохід, який я заробила, це була Німеччина. Я поїхала туди у 19 років й повернулася у 28. У мене там було не одне джерело доходу. Я працювала керівником ресторану, приватним репетитором німецької мови й перекладачем документів. По-третє, я була в шлюбі й мій чоловік займався інвестиціями. У мене є акційний портфель, також ми з ним працювали на приватній доставці. До того ж ми здавали його квартири. Я ще допомагала студентам, які хочуть пройти практику в Німеччині, з документами. Але все закінчилося тим, що він відібрав мою половину (майна – прим. ред.)", - приголомшила Інна в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно блогерка Інна Бєлєнь відреагувала на заяву колишнього Олександра Терена, що він не відчув поруч з нею "шаленого кохання".