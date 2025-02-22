Інна Мірошниченко довела до сліз словами доньки, яка 8 років жила в дитбудинку: "Щодня перепитує"

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розповіла про стан названої донечки Ангеліни.

Сім місяців тому життя дівчинки докорінно змінилося. Ангеліну удочерило подружжя Мірошниченків. Відтоді їхня названа донечка поступово звикає до нового ритму життя та навіть пішла до школи. Щоправда, її травматичне минуле у дитбудинку час від часу повертається до свідомості дівчинки.

Так, Інна у своєму фотоблогу показала, як під час ранкової розмови з нею Ангеліна намагається впевнитися, що вона назавжди буде у родині та її любитимуть. У відповідь багатодітна мама висловлює свої щирі почуття та ствердно відповідає на ці запитання, обіймаючи та цілуючи дівчинку.

Інна Мірошниченко довела до сліз розмовою з 9-річною донькою

"Сім місяців з нами і щодня перепитує, чи дійсно ми її любимо? Чи дійсно це назавжди? Чи дійсно вона наша донечка?.." – розчулила адвокатка.

Водночас дружина ведучого додала, що пам'ять 9-річної Ангеліни вже майже витіснила з себе спогади про складні умови перебування у дитбудинку. І тепер лише подеколи дівчинка може згадати щось болісне з минулого.

"Ангеліна нічого не згадує з життя до. Ніби не було 8,5 років життя. Лише окремі епізоди, і вони як вибухи з підсвідомості. Щось болюче, що виривається назовні, а потім знову не пам’ятає. Детальні спогади розпочинаються з дня нашого знайомства в зумі. Будує життя наново. Як дивно працює дитяча психіка. І скільки всього вона ховає", - додала Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко пояснила, чому Ангеліна пішла до першого класу втретє за своє життя.