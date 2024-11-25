Інна Мірошниченко вперше розкрила, чому їхня 9-річна названа донька росла без біологічних батьків

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна розкрила подробиці про біологічних батьків їхньої доньки Ангеліни, яку вона всиновила цього року.

Так, Інна приголомшила, що біологічні батьки Ангеліни були сиротами з непростим минулим. Пара зростала й познайомилася в інтернаті. Але через недбале ставлення вони обидва стали ментальними інвалідами. Утім це не стало на заваді вагітності й появи на світ Ангеліни. І в силу травмованості державним закладом вони так і не змогли забезпечити нормальні умови для зростання доньки.

"У Ангеліни батьки теж сироти. Вони вдвох потрапили в інтернат з різних причин. Хтось осиротів, у когось батьки пиячили й померли. Діти жили в закладі абсолютно демотивовані. Заклад їх руйнує та калічить. Вони не отримували належної освіти, не набули знань і отримали ментальну інвалідність, яка не дала їм розвиватися. Вони і не можуть нічого зробити, тому що інтелект не розвинувся. Але вони випускаються з цього закладу, одружуються й народжується дитина. Але їх ніхто не вчив, що її треба годувати й треба заробити на цю їжу", - зізналася Інна в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Інна Мірошниченко з доньками / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Зрештою, через неналежні умови догляду за Ангеліною її ще змалку вилучили з родини й направили до дитбудинку. Інна каже, що ця система у більшості випадків стає замкненим колом. Бо сама Ангеліна цілком імовірно могла повторити долю своїх батьків, якби її не усиновили. Тим паче, що через особливості їх розвитку на дитині також одразу поставили хрест. Тож адвокатка наголошує, що в країні треба негайно змінювати систему й дбати про майбутні покоління вже зараз.

"У два місяці дитину вилучили, бо вона голодувала. Вони знову влаштовуються в інтернатний заклад. А там не дозволено проживати з дитиною, навіть якщо ти хочеш. Її направляють до дитячого будинку. Там вона росте як "дитина людей із ментальною інвалідністю". І одразу на ній ставлять хрест, що вона виросте такою ж. Але юридично батьків не можуть позбавити прав, бо вони не те, що не хочуть, а не можуть виконувати. А вони дуже хочуть, але не можуть", - пояснила адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна приголомшила, як 9-річна Ангеліна змінилася всього лише за чотири місяці в їхній родині.

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