Інна Мірошниченко вперше з чотирма дітьми виїхала за кордон і зізналася, про що шкодує

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна розкрила подробиці поїздки з дітьми за кордон.

У своєму фотоблогу багатодітна мама розповіла, що для відпочинку вона обрала море у сонячній країні. За її словами, цей період минає для неї непросто. Зокрема, названа 9-річна донька Ангеліна і трирічний син Марсель доволі складно сприйняли нові тимчасові умови життя, де побували вперше з родиною. Тож, на думку Мірошниченко, було дещо зарано їхати на такий відпочинок.

"Йому (Марселю – прим. ред.) дуже важко. Він гіперзбуджений 24/7. Не може навіть поїсти спокійно, один раз кусає і тікає. Не може сидіти навіть кілька секунд. Надто багато всього навколо. Просто нервова система не може спокійно перетравити. Але розмовляти з ним важко, він лише ричить у відповідь. Вона (Ангеліна – прим. ред.) заривається в купу речей і спить. Якщо у "домашніх" дітей подорож – це стрибок уперед, то для дітей з досвідом як у Марса і Ангеліни – відкат назад. Трішки зарано я все це задумала..." – написала блогерка.

Інна Мірошниченко з дітьми на морі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з дітьми на морі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До слова, 5-річний син Мірошниченків Марко також не дуже полюбляє відпочинок на морі, адже має алергію на сонце. Тим часом 6-річна Мія сповна насолоджується іграми у басейні просто неба.

"У Марко алергія на сонце, купатися в басейні він не дуже любить. Мію засмучує тільки те, що з басейну інколи доводиться виходити. Поки думає, як зробити так, аби і їсти в басейні, і пити, і спати", - зізналася Інна.

Інна Мірошниченко з дітьми на морі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з дітьми на морі / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співачка Брітні Спірс показала свого підрослого сина та його музичний талант.

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