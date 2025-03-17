Інна Мірошниченко зістригла донькам волосся і показала результат: "Зміна іміджу"

Дівчата на початку весни вдалися до змін.

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна показала нові зачіски двох донечок.

Так, названа 9-річна донька Ангеліна та 6-річна Мія попросили маму записатися до перукаря. Разом дівчата змінили довжину волосся. Тим часом Інна похизувалася їхніми новими зачісками у фотоблогу.

На зображенні щаслива старша донька Мірошниченків позує зі значно коротшою довжиною волосся, аніж вона мала раніше. Щоправда, дружина ведучого говорить, що дівчинка хотіла підстригтися ще коротше і вдатися до кардинальних змін. Утім, все ж дослухалася до порад майстра.

Діти Інни та Тімура Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Донька Інни та Тімура Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Хотіла зовсім коротке, Боб. Але вмовили почати з цього", - написала блогерка.

Мія також вдалася до експериментів і зі старшою сестрою підрізала кінчики. А опісля продемонструвала результат на нових фото.

Донька Інни та Тімура Мірошниченків / Фото: instagram.com/_inna_mi_

До слова, нещодавно Інна Мірошниченко побувала у відпустці одразу з усіма чотирма дітьми. Блогерка показалася за кордоном у сонячній країні та розповіла тонкощі подорожі. Вона визнала, що організувала такий відпочинок дещо зарано з урахуванням особливостей дітей.

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