Інна Мірошниченко зістригла донькам волосся і показала результат: "Зміна іміджу"

Дівчата на початку весни вдалися до змін.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна показала нові зачіски двох донечок.
Так, названа 9-річна донька Ангеліна та 6-річна Мія попросили маму записатися до перукаря. Разом дівчата змінили довжину волосся. Тим часом Інна похизувалася їхніми новими зачісками у фотоблогу.
На зображенні щаслива старша донька Мірошниченків позує зі значно коротшою довжиною волосся, аніж вона мала раніше. Щоправда, дружина ведучого говорить, що дівчинка хотіла підстригтися ще коротше і вдатися до кардинальних змін. Утім, все ж дослухалася до порад майстра.
"Хотіла зовсім коротке, Боб. Але вмовили почати з цього", - написала блогерка.
Мія також вдалася до експериментів і зі старшою сестрою підрізала кінчики. А опісля продемонструвала результат на нових фото.
До слова, нещодавно Інна Мірошниченко побувала у відпустці одразу з усіма чотирма дітьми. Блогерка показалася за кордоном у сонячній країні та розповіла тонкощі подорожі. Вона визнала, що організувала такий відпочинок дещо зарано з урахуванням особливостей дітей.
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