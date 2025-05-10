Інна Мірошниченко показала прорив у розвитку названої 9-річної доньки: "Не було гарантій"

Тімур та Інна Мірошниченки з донькою / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна розповіла про прогрес у розвитку їхньої 9-річної доньки Ангеліни.

Зіркове подружжя ще восени минулого року розчулило фанів історією з усиновленням дівчинки. Інна у фотоблогу регулярно ділиться труднощами, з якими стикається під час виховання Ангеліни. Але цього разу вона повідомила про значний прогрес у розвитку. Інна розповіла, що 9-річна донька припинила боятися фантазувати, що було її травмою у минулому житті в дитбудинку. Натренувати пам'ять та уяву допомогли вправи.

"Ми тут у такому шоці! Ангеліна розповідає казку, яку на ходу видумує. Менше року тому від слова "уяви" вона впадала у транс. Фантазія не працювала, пам'ять теж. Узагальнити, про що ми щойно говорили, не виходило. Згадати, що було вчора? Та ви що. Кожен день – чистий лист. І не було гарантій, що це зміниться. Ми щовечора мали різні "практики". Читали казки і придумували продовження. Здавалося, що Ангеліна просто присутня. Їй не було цікаво. В школі на щомісячних захистах проєктів теж, якщо не плакала, то просто відбувала. Але всі чекали, вірили і багато працювали", - розчулила дружина Мірошниченка.

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Донька Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Зіркова мама ділиться, що неабияк пишається такими успіхами 9-річної доні, яка зараз може самостійно скласти казку з членами родини у головних героях.

"І от просто "давайте я розкажу казку"! З сюжетом, героями, драматургією. Навіть змогла адаптуватися під зміну обставин у вигляді Марселя. Це така титанічна робота і шикарний показник. Більшість мам не відчує моєї радості, бо дитина щось там собі видумує. Теж мені подія. Але для нас це квантовий стрибок! Це шалений прогрес! І знак, що всі 100500 спеціалістів, з якими ми працюємо 24/7 не дарма! А їм теж буває не легко. Що все буде! Ми все надолужимо", - пояснила Інна.

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Ліза Глінська показала двох доньок і як відбувалося їхнє таїнство хрещення.