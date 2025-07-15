Інна Мірошниченко показалася з чотирма дітьми на відпочинку й розповіла про конфузи в дорозі

Інна Мірошниченко з доньками / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – поділилася подробицями про свої пригода одразу з чотирма їхніми дітьми.

У фотоблогу обраниця шоумена розповіла, що спланувала сімейну відпустку у Греції. Але туди вони добиралися з непростими випробуваннями. За словами Інни, шлях до відпустки розтягнувся на добу і включав у себе лише три години сну, одразу кілька непередбачуваних ситуацій та повну мобілізацію материнських суперсил. Та попри всі негаразди, адвокатка зізналася, що найголовніше – тепер вони всі разом відпочивають.

"Доба в дорозі, три години сну, одна дитина з блювотою, інша з діареєю в черзі на літак і жодної вбиральні поруч. Їхати в автобусі до літака і вдавати, що все під контролем, нічого незвичного, просто не підходьте до нас. Прати увесь одяг і мити дитину повністю в туалеті літака. Бути увесь переліт подушкою для мокрих дітей і тримати пакетики, аби раптом що, то не на мене. І все одно думати "то все фігня! Головне, що ми вперше їдемо усією сім’єю на море!". З усім впоралися і все минуло, як тільки побачили його – море", — поділилася блогерка.

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Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Уже наступного дня родина повністю занурилася в атмосферу відпочинку. За словами Мірошниченко, вони настільки насолоджувалися часом разом, що навіть не було бажання брати до рук телефон.

"Вчора весь день кайфували, навіть важко було відволіктися на телефон і написати всім, що ми долетіли. Це про те, як кайфово, що попри все, ми навчились цінувати найважливіше – час разом. Мрію, аби у всіх була така змога!" — додала Інна.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук також вирушила до Греції та похизувалася своїм відпочинком у бікіні на пляжі.