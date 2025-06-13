Інна Мірошниченко повідомила про випуск 9-річної доньки з першого класу: "Здавалося неможливим"

Інна та Тімур Мірошниченки з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна поділилася радісною новиною – їхня названа донька Ангеліна закінчила перший клас.

9-річна дівчинка остаточно опанувала програму першого класу успішним складанням тесту. У фотоблогу дружина шоумена поділилася, що з такої святкової нагоди вони влаштували Ангеліні сюрприз – подарували самокат.

"Ангеліна успішно завершила перший клас і самостійно (без т'ютора) склала тести. З цієї нагоди у нас новий самокат!" – розповіла Інна.

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Діти Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

До слова, раніше багатодітна мама ділилася, що навчання для Ангеліни давалося доволі важко через травматичне перебування в дитбудинку. Тож у дев'ять років дівчинка разом з молодшою сестрою Мією вступила до першого класу. І у результаті старань Ангеліна зуміла наздогнати своїх однокласників, чому невимовно радіє її родина.

"Ангеліна втретє в першому класі. І ще півроку тому успішне закінчення здавалося неможливим. Але вона так наполегливо працювала, Що приємно шокувала всіх нас в своєму темпі. Але прогресує!" – потішилася Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко довела до сліз відео, як їхній названий син Марсель змінився до непізнаваності після виходу з дитбудинку.