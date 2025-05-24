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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
366
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2 хв

Інна Мірошниченко різко відповіла на публічний хейт 6-річної доньки після вокальних змагань

Донька зіркового подружжя робить перші кроки на зустріч мрії, але хейтери не спиняються.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тімур й Інна Мірошниченки, їхня донька Мія

Тімур й Інна Мірошниченки, їхня донька Мія / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна відреагувала на критику у бік їхньої доньки Мії.

Річ у тім, що нещодавно 6-річна дівчинка взяла участь у вокальних змаганнях і виконала свою улюблену пісню. Таким успіхом доньки зіркова мама похизувалася в Instagram. Утім, разом з позитивними коментарями отримала й хейт. Критики написали, що їм не до вподоби голос дівчинки й "співати – це точно не її".

Інна не стрималася та раз і назавжди відповіла всім хейтерам. Вона пояснила їм, що насправді їхні коментарі – відображення їхньої внутрішньої ображеної дитини. Бо коли ж всередині панує щастя, то такий юзер не стане критикувати дитину.

"Людина, як ємність, яка тримає в собі все, що туди налили. Любов, світло, турботу чи отруту і біль. І якщо ти повний непотребу, ти ніколи не зможеш дарувати іншим підтримку. І навпаки. Щаслива людина завжди множить любов. Дорослий, який може про дитину сказати, що вона не дуже красива, не розумна, не вміє співати, танцювати, малювати і тд – це насправді ображене дитя, яке не отримало достатньо любові, тому вибрало позицію нападу і знецінення", - наголосила Інна.

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина шоумена зізналася, що завжди підтримувати дітей й сприйматиме їх і їхні таланти безумовно. До того ж не дозволить іншим знецінювати їх, а навпаки даватиме дитячим амбіціям волю. Таким чином, за словами Мірошниченко, вона відійде від радянського стереотипу порівнювання дітей і не намагатиметься зробити їх найкращими на тлі інших.

"Звісно, що моя дитина для мене талановита. Звісно, що розумна. Красива. І звісно, що я буду пишатися нею до сліз, і неважливо, що б сказали про це інші. Це є безумовне прийняття. Це не "ти найкращий, бо всі інші були гірші". Це "ти прекрасний в будь-якому прояві!". Ми вже маємо не одне покоління дітей, які росли в порівнянні з іншими. Які мали бути або найкращими, або присоромленими. Покоління, яким отримати чуже визнання важливіше за свободу бути собою. Але я навчу дітей, що вони нічого і нікому не мають доводити. А мають кайфувати від життя і робити все в насолоду. Мріяти вільно і масштабно. І не дозволяти іншим рубати їхні крила. Ти не маєш подобатись усім. Головне – самому собі. В цьому і є щастя", - підкреслила Інна.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч отримав хейт після схуднення від популярного блогера Олексія Дурнєва. Його дружина публічно підтримала його.

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