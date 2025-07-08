Інна Мірошниченко розкрила секрет міцного шлюбу із зіркою та їхній ритуал: "Золота формула"

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – поділилася подробицями їхнього шлюбу.

Пара у шлюбі від 2018 року. За цей час подружжя стало батьками чотирьох дітей, зокрема й усиновлених. Тож Інна відповіла на одне з найцікавіших запитань фанів. В інтерв’ю Раміні Есхакзай Інна відверто розповіла про те, як їм з чоловіком вдається не губити себе у побуті й турботах, пов’язаних з великою родиною. За її словами, попри щільні графіки, вони з Тімуром усе ж знаходять час для двох. Крім того, адвокатка говорить, що у своєму стрімкому житті вона дотримується певного балансу — гармонії між часом з чоловіком, дітьми і собою.

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/timur.miroshnychenko

"Ми шукаємо два-три дні на місяць у наших графіках і кудись їдемо тільки удвох. Це не так часто буває, як раніше, але все одно ми цей час собі виділяємо, нам його вистачає. Хтось би сказав, що це мало, але це для нас медовий місяць, де ми без дітей. Наша "золота формула" полягає в тому, що ми приділяємо час одне одному, а також всім дітям окремо одне від одного. У мене ще є потреба приділяти час самій собі", — розповіла блогерка.

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Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко неочікувано заявила, що переназвала сина, якого всиновила. Зірка назвала причину такого рішення.