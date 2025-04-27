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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Інна Мірошниченко шокувала, як 3-річний син травмував сестру: "Відмиваємо кров"

Хлопчик необачно вдарив сестру під час стрибка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тімур Мірошниченко з родиною

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна розповіла про чергові пригоди дітей.

Блогерка приголомшила подробицями неприємного інциденту вдома. Так, у фотоблогу Інна поділилася, що ввечері названий 3-річний син Марсель необачно травмував ніс своєї сестри Мії. Трапилося це під час гри. За словами зіркової мами, хлопчик різко стрибнув на обличчя 6-річної дівчинки.

Діти Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Діти Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

У результаті Мія сильно травмувала ніс і почала йти кров. Своєю чергою, дружина Мірошниченка поділилася, що на господарстві вона залишилася одна. І після таких пригод вона з нетерпінням чекає чоловіка Тимура з відрядження, щоб стало легше наглядати за чотирма дітьми. До того ж вже замислюється про відпочинок після такого стресу.

"Якщо ви думали, що з нас досить пригод, то Марсель розбив Мії ніс. Різко стрибнув в обличчя. Я вже теж ставала жертвою цієї його різкості. Відмиваємо кров. Добре, що вже вечір і скоро мафія засне. Сьогодні нарешті повертається чоловік з 10-денного відрядження. Може, на ретрит зʼїздити чи що", — написала шокована зіркова мама.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко похизувалася новою зачіскою 9-річної названої доньки Ангеліни. Дівчинка тривалий час вмовляла маму піти на такі зміни.

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