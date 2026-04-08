Інна Мірошниченко шокувала зізнанням, як загубила 5-річного названого сина в аеропорту: "Я так кричала"
Дружина відомого ведучого пережила паніку в аеропорту через зникнення дитини.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка загубила сина в аеропорту на Балі — адвокатка Інна Мірошниченко пережила найсильніший стрес під час подорожі.
Сімейна поїздка ледь не перетворилася на кошмар. У людному аеропорту маленький Марсель зник із поля зору буквально на мить. Цього вистачило, щоб почалася паніка. Інна не змогла одразу зорієнтуватися в натовпі. Ситуація швидко вийшла з-під контролю.
«Вперше в житті я так злякалася. Я так кричала: „Марсель“, що в аеропорту навіть вимкнули музику, щоб він мене почув», — розповіла вона.
Після цього до пошуків долучилися працівники аеропорту. Оголошення з ім’ям хлопчика почали лунати через гучномовці. Кілька напружених хвилин здавалися вічністю. Інна зізнається, що саме тоді відчула справжній страх.
Зрештою Марсель почув голос мами й відгукнувся. Уже в літаку Інна запитала його про пережите, і відповідь здивувала — хлопчик сприйняв усе як пригоду. Втім, для неї це стало приводом окремо пояснити дитині про небезпеку таких ситуацій.
Проте під час цієї ж подорожі родина зіткнулася і з іншими труднощами. Частина речей намокла, тож додому довелося повертатися без теплого одягу. Попри це, саме інцидент в аеропорту Інна назвала найемоційнішим моментом.
«Ангеліна чи Марсель, тут слідство зайшло в глухий кут, вилили пляшку води в сумку з одягом, ми мали переодягнутися в нього в аеропорту. Зустрічай нас, Варшава, в футболках і шортах», — додала вона згодом.
Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко висловився про двомісячну розлуку з дружиною і дітьми та як це вплинуло на родину.