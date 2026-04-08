Гламур
368
2 хв

Інна Мірошниченко шокувала зізнанням, як загубила 5-річного названого сина в аеропорту: "Я так кричала"

Дружина відомого ведучого пережила паніку в аеропорту через зникнення дитини.

Анастасія Гребешко
Інна Мірошниченко з сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка загубила сина в аеропорту на Балі — адвокатка Інна Мірошниченко пережила найсильніший стрес під час подорожі.

Сімейна поїздка ледь не перетворилася на кошмар. У людному аеропорту маленький Марсель зник із поля зору буквально на мить. Цього вистачило, щоб почалася паніка. Інна не змогла одразу зорієнтуватися в натовпі. Ситуація швидко вийшла з-під контролю.

«Вперше в житті я так злякалася. Я так кричала: „Марсель“, що в аеропорту навіть вимкнули музику, щоб він мене почув», — розповіла вона.

Після цього до пошуків долучилися працівники аеропорту. Оголошення з ім’ям хлопчика почали лунати через гучномовці. Кілька напружених хвилин здавалися вічністю. Інна зізнається, що саме тоді відчула справжній страх.

Instagram-історія Інни Мірошниченко з сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Зрештою Марсель почув голос мами й відгукнувся. Уже в літаку Інна запитала його про пережите, і відповідь здивувала — хлопчик сприйняв усе як пригоду. Втім, для неї це стало приводом окремо пояснити дитині про небезпеку таких ситуацій.

Проте під час цієї ж подорожі родина зіткнулася і з іншими труднощами. Частина речей намокла, тож додому довелося повертатися без теплого одягу. Попри це, саме інцидент в аеропорту Інна назвала найемоційнішим моментом.

«Ангеліна чи Марсель, тут слідство зайшло в глухий кут, вилили пляшку води в сумку з одягом, ми мали переодягнутися в нього в аеропорту. Зустрічай нас, Варшава, в футболках і шортах», — додала вона згодом.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко висловився про двомісячну розлуку з дружиною і дітьми та як це вплинуло на родину.

