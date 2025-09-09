- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 2 хв
Інна Мірошниченко висловилася про особливості розвитку 9-річної названої доньки
Знаменитість заявила про труднощі, які виникають під час спілкування.
Адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання названої доньки Ангеліни.
У своєму Instagram зірка попросила підписників поставити їй різні запитання. Один з прихильників поцікавився, чи важко у навчанні та адаптації доньки Ангеліни, яку вони всиновили більше року тому. Зірка зізналася, що іноді буває досить складно, адже дівчинці важко звикнути до навколишніх умов, а рік — закороткий термін для неї, щоб призвичаїтися до всього нового.
Для Ангеліни стресом може бути, як зміна вчителя, так і звичайне прохання змінити одяг. Іноді нове вона сприймає дуже болісно, проте батьки вчаться долати всі життєві труднощі й допомагати доньці з випробуваннями. Вона порівняла прогрес Ангеліни у навчанні та пристосуванні до життя в родині з українськими дорогами, які спочатку нібито рівні, а потім можуть бути з різкими ямами чи заглибленнями.
"Шлях у навчанні Ангеліни схожий на типові українські дороги. Три метри ніби нормально, потім яма, потім щебінь, потім латка, а потім знову все добре", — пожартувала блогерка.
За словами Мірошниченко, було б значно простіше, якби спеціалісти почали працювати з Ангеліною ще у чотири роки. Вона пояснила, що мозок дівчинки функціонує інакше, тому їй дуже складно навіть намагатися бути як інші й тому, все нове супроводжується "емоційними гойдалками". Попри труднощі, сім’я не зупиняє занять із розвитком і робить усе, щоб підтримати дівчинку.
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розсекретила, де зараз здобуває освіту її молодша 5-річна донька. Ба більше, зіркова мама показала найцікавіше з гардеробу маленької Соні.