Інна Мірошниченко висловилася про особливості розвитку 9-річної названої доньки

Знаменитість заявила про труднощі, які виникають під час спілкування.

Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко відверто розповіла про виховання названої доньки Ангеліни.

У своєму Instagram зірка попросила підписників поставити їй різні запитання. Один з прихильників поцікавився, чи важко у навчанні та адаптації доньки Ангеліни, яку вони всиновили більше року тому. Зірка зізналася, що іноді буває досить складно, адже дівчинці важко звикнути до навколишніх умов, а рік — закороткий термін для неї, щоб призвичаїтися до всього нового.

Для Ангеліни стресом може бути, як зміна вчителя, так і звичайне прохання змінити одяг. Іноді нове вона сприймає дуже болісно, проте батьки вчаться долати всі життєві труднощі й допомагати доньці з випробуваннями. Вона порівняла прогрес Ангеліни у навчанні та пристосуванні до життя в родині з українськими дорогами, які спочатку нібито рівні, а потім можуть бути з різкими ямами чи заглибленнями.

"Шлях у навчанні Ангеліни схожий на типові українські дороги. Три метри ніби нормально, потім яма, потім щебінь, потім латка, а потім знову все добре", — пожартувала блогерка.

Тимур та Інна Мірошниченки з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

Тимур та Інна Мірошниченки з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

За словами Мірошниченко, було б значно простіше, якби спеціалісти почали працювати з Ангеліною ще у чотири роки. Вона пояснила, що мозок дівчинки функціонує інакше, тому їй дуже складно навіть намагатися бути як інші й тому, все нове супроводжується "емоційними гойдалками". Попри труднощі, сім’я не зупиняє занять із розвитком і робить усе, щоб підтримати дівчинку.

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Сторіз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розсекретила, де зараз здобуває освіту її молодша 5-річна донька. Ба більше, зіркова мама показала найцікавіше з гардеробу маленької Соні.

