Інна Мірошниченко виїхала за кордон з чотирма дітьми на тривалий час і назвала вагому причину

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та багатодітна мама Інна Мірошниченко наважилася на тривалу подорож за кордон разом із чотирма дітьми.

Зіркова мама вирушила до Індонезії та оселилася з двома синами і двома доньками на Балі на півтора місяця. За словами Інни, це рішення було добре обдуманим — вона покладає на поїздку великі надії.

Мірошниченко зізнається, що острів має для неї особливе значення. Саме тут вона раніше відпочивала разом із чоловіком і дітьми та вперше помітила позитивні зміни в розвитку усиновлених Ангеліни та Марселя. Блогерка переконана, що атмосфера Балі, природа та сенсорне середовище сприяють емоційному й психологічному зростанню дітей.

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Зараз родина мешкає на віллі з басейном. Водночас Тімур цього разу залишився працювати сам. Інна натомість не приховує — Балі для неї більше, ніж просто курорт.

«Чому я наважилась взяти чотирьох дітей, лишити чоловіка і полетіти на Балі на півтора місяця? Це єдине місце на землі, де я почуваюсь, як вдома, окрім як вдома. Коли ми приїхали сюди з дітьми й чоловіком, я вперше побачила, що Марсель може бути іншим. І я зрозуміла, що Ангеліна та Марсель можуть тут мати таке сенсорне навантаження, яке дозволить їм робити квантовий стрибок у розвитку. Все те, чого вони не мали, поки були без нас», — відверто поділилася багатодітна мама.

Інна Мірошниченко з сином / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

