- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1112
- Час на прочитання
- 2 хв
Інна Мірошниченко виїхала за кордон з чотирма дітьми на тривалий час і назвала вагому причину
Зіркова багатодітна мама сподівається отримати від відпочинку значний результат.
Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та багатодітна мама Інна Мірошниченко наважилася на тривалу подорож за кордон разом із чотирма дітьми.
Зіркова мама вирушила до Індонезії та оселилася з двома синами і двома доньками на Балі на півтора місяця. За словами Інни, це рішення було добре обдуманим — вона покладає на поїздку великі надії.
Мірошниченко зізнається, що острів має для неї особливе значення. Саме тут вона раніше відпочивала разом із чоловіком і дітьми та вперше помітила позитивні зміни в розвитку усиновлених Ангеліни та Марселя. Блогерка переконана, що атмосфера Балі, природа та сенсорне середовище сприяють емоційному й психологічному зростанню дітей.
Зараз родина мешкає на віллі з басейном. Водночас Тімур цього разу залишився працювати сам. Інна натомість не приховує — Балі для неї більше, ніж просто курорт.
«Чому я наважилась взяти чотирьох дітей, лишити чоловіка і полетіти на Балі на півтора місяця? Це єдине місце на землі, де я почуваюсь, як вдома, окрім як вдома. Коли ми приїхали сюди з дітьми й чоловіком, я вперше побачила, що Марсель може бути іншим. І я зрозуміла, що Ангеліна та Марсель можуть тут мати таке сенсорне навантаження, яке дозволить їм робити квантовий стрибок у розвитку. Все те, чого вони не мали, поки були без нас», — відверто поділилася багатодітна мама.
