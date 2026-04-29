Інна Мірошниченко заявила про переслідування з боку клієнта через фото в купальнику: "Його злять"

Адвокатка порушила тему подвійних стандартів після інциденту.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка адвокатка та багатодітна мама Інна Мірошниченко поділилася шокувальною історією про переслідування з боку колишнього клієнта.

За словами Інни, після дострокового припинення співпраці чоловік почав скаржитися на неї в різні інстанції. Причиною стали буцімто її фото в купальнику в соцмережах, які він вважає «еротичними». Але адвокатка дотримується іншої позиції та вирішила довести це новим фото з відпочинку в Instagram.

«У мене був клієнт, який після припинення співпраці (передчасного зрозуміло що) переслідує мене і скаржиться всюди. Зокрема, як на адвоката, який постить фото в купальнику. Бо вони для нього еротичні. Його злять чужі фото в купальнику. І він намагається їх заборонити. Покарати замість того, аби просто відписатися», — приголомшила Інна.

Адвокатка також порушила ширше питання подвійних стандартів у суспільстві. Вона наголосила, що жіноче тіло досі часто сприймається як привід для осуду, тоді як чоловіки у схожих ситуаціях набагато рідше стикаються з такою реакцією. Інна зауважує, що через подібні ситуації жінки нерідко змушені відчувати тривогу навіть у повсякденних речах.

«Чому жіноче тіло — це сором і провокація? Фото чоловіка в шортах з голим торсом — це нормально. Яку б посаду він не обіймав, це викликає захоплення! Чи відчуває чоловік страх зайти в ліфт з незнайомими жінками? Навряд. А я щосили тисну на кнопку, якщо чую чиїсь кроки. Чому жінка має боятися власного тіла? Чому через нього може постраждати? Професійно, репутаційно, фізично», — зауважила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Бучинська також розповіла про курйоз на роботі та як замовник хотів її «купити» за два млн доларів.

