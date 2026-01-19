Інна Мірошниченко замилувала фото 6-річного сина й приголомшила їхньою схожістю

Інна Мірошниченко з синами / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та багатодітна мама Інна Мірошниченко, поділилася сімейним контентом.

Приводом стало важливе свято в родині — день народження сина Марка. 19 січня хлопчику виповнилося шість років. З цієї нагоди Інна опублікувала в Instagram серію спільних світлин із сином. Судячи з кадрів, фото були зроблені під час відпочинку за кордоном, де зараз зіркова мама перебуває разом із двома молодшими синами. Окрім теплих кадрів, Інна Мірошниченко присвятила синові емоційний допис, у якому не стримувала любові та гордості.

«Шість років! Шість років, як народилося моє серце! Мій геніальний, творчий, особливий і такий люблячий син! Нехай всі твої мрії здійснюються! Мама і тато, брат і сестри завжди будемо поруч з тобою», — замилувала Інна.

Реклама

Інна Мірошниченко з синами / © instagram.com/_inna_mi_

Син Інни та Тімура Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Публікація миттєво зібрала сотні коментарів. Підписники родини масово долучилися до привітань і звернули увагу на одну деталь, яку складно не помітити — надзвичайну схожість Марка з мамою.

Многая літа та щасливої долі Маркусі! Дуже на тебе схожий!

Кажуть, коли син схожий на маму, буде дуже щасливий. Бажаю щоб Марко був дуже щасливим!

Мамина копія. Вітаємо Маркусю, щасливої долі і Божої опіки

На маму схожий, нехай все буде добре у вашого синочка

Син Інни та Тімура Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно акторка Лілія Ребрик показала однорічну доньку у кумедному образі — на підборах і зі шваброю.