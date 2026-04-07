Інна Мірошниченко замилувала фото з батьками та показала, який вигляд вони мали 38 років тому

Інна Мірошниченко з батьками / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та багатодітна мама Інна Мірошниченко показала рідкісні фото з мамою й татом.

Так, в Instagram Інна опублікувала серію світлин із батьками, зроблених під час їхнього спільного відпочинку за кордоном. На фото рідні ніжно обіймають доньку, проводять час з онуками та просто насолоджуються сімейним щастям. Водночас адвокатка порівняла нові фото з архівними за 1988 рік.

Така публікація змусила зірку поринути у ностальгію. Вона пригадала непрості часи, коли батьки багато працювали, аби забезпечити їй майбутнє. За словами Інни, навіть у складні періоди вони знаходили можливості інвестувати в її освіту та розвиток.

«Батьки завжди дуже багато працювали. Перші роки мене виховувала прабабуся. Бо просто тому що по-іншому ніяк. Пам’ятаю, як прала джинси, а потім два дні сиділа вдома, поки вони сушилися, бо це були єдині джинси. А ще пам’ятаю, як в одну з важких хвиль увесь дохід нашої сім’ї складав 200 грн/місяць, а навчання моє на підготовчих курсах коштувало 400… І батьки оплачували. Бо дати мені якісну освіту — це ціль життя», — поділилася дружина ведучого.

Мірошниченко підкреслила, що саме завдяки підтримці родини змогла побудувати кар’єру та стати фінансово незалежною. Тепер вона радіє можливості віддячити батькам — зокрема, подорожами та спільним відпочинком.

«Я жила з батьками 25 років. І це був час, коли вони жили заради мене. Аби у мене було в майбутньому все те, чого не було у них. Аби я не шукала можливості, а мала їх і вибір. У 25 років я мала вищу освіту, вільну англійську і роботу в одній з кращих юридичних фірм. Я добре заробляла, зняла квартиру і почала багато подорожувати. І дуже радію, коли маю змогу показувати їх мамі і татові», — зазначила Інна.

Наприкінці блогерка емоційно звернулася до мами й тата, подякувавши їм за все: «Мій тато — найрозумніший чоловік у Всесвіті. А мама найкмітливіша. І я бачу в собі всі їхні риси. І ті, які надихали. І ті, які не подобалися. Але робили їх, а тепер і мене, собою. Дякую».