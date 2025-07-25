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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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218
Час на прочитання
2 хв

Інна Мірошниченко зворушила прогресом названої доньки та як поїздка на море змінила її: "Це диво"

Багатодітна матуся поділилася, як Ангеліна поступово адаптується до кращого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тімур та Інна Мірошниченки, їхня донька

Тімур та Інна Мірошниченки, їхня донька / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна зворушила історією про зміни в їхній донечці Ангеліні, яку вони всиновили на початку літа минулого року.

Так, за цей період відбулося чимало позитивних зрушень. Інна завжди відверто ділилася ними у фотоблогу та вперто вірила на краще. Цього разу бізнесвумен поділилася, що Ангеліна після року життя у родині й адаптації змогла нарешті повністю відчути, як це мати щасливе дитинство.

"Бачити, як вона квітне. Як усе, що вливаємо, має свої плоди. Бачити в ній дитину 2, 3, 5, 7 років і радіти, що вона повертається туди і проживає те, що мала прожити. Бачити, як міняються очі, глибина. Знати, що попереду стільки нового. Пам’ятати, які це були виклики… І радіти, що ми їх подолали разом!" — написала Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко з донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Інна говорить, що хоч шлях адаптації і був нелегким, однак завдяки підтримці та безумовній любові дівчинка розкривається та почувається у безпеці. Особливу увагу вона звернула на те, як спільний сімейний відпочинок на морі у повному складі став потужним каталізатором ще більших позитивних змін.

"Я дуже щаслива, що можу бачити це диво. Диво розквіту дитини, яка відчула повагу і любов. Нам бувало складно. Мені, їй, нам. І, напевно, ще багато разів буде. Але рік тому у моменти найбільшого відчаю ми казали собі "от пройде рік, і ми побачимо диво! Треба вірити!" Я більше не маю сумнівів, що на тебе чекає неймовірне майбутнє! І, звісно, я в шоці, які стрибки у розвитку можливі після спільної поїздки на море", — додала дружина зірки.

Тімур та Інна Мірошниченки з їхньою донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Тімур та Інна Мірошниченки з їхньою донькою / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно тренерка та ведуча Марина Боржемська похизувалася змінами її 13-річної донечки від В'ячеслава Узєлкова та публічно звернулася до неї.

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