Іноземні зірки співають українською: як Coldplay виконував "Обійми", а Голдінг - "Ой, у лузі червона калина"

Вони донатять гроші, волонтерять, публікують промовисті дописи в Мережі та навіть співають українською мовою.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку відео, де артисти з різних країн виконують українські пісні.

Еллі Голдінг

Днями британська співачка Еллі Голдінг приїхала до Києва на другий Саміт перших леді та джентльменів, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська. У Софії Київській артистка виступила разом з солістом гурту Pianoбой Дмитром Шуровим. Зірка приємно здивувала присутніх, коли раптом заспівала українською "Ой, у лузі червона калина".

Як зізнався Шуров, композицію вони підготували всього за дві години до виступу.

That's What She Said

Легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" переспівував і кенійський гурт That's What She Said. Колектив виконав повстанську пісню українською та мовою суахілі під час концерту у Найробі.

Coldplay

Знаменитий британський рокгурт Coldplay співав українською на концерті у Варшаві. Колектив виконав хіт гурту "Океан Ельзи" – "Обійми". Ба більше, зірки виступили разом із вуличним музикантом з Чернігова – Романом Панченком. Фронтмен Coldplay Кріс Мартін чесно зізнався глядачам, що не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.

BrainStorm

Латвійський гурт BrainStorm переклав на українську мову свій трек Mana Dziesma. Як зазначили музиканти, аби підтримати Україну під час війни вони обрали одну зі своїх найвідоміших пісень. Цікаво, що текст написав Сергій Седрик Локшин. Він – автор таких хітів гурту KAZKA, як "Свята" та "Плакала".

Надір Рустамлі

Азербайджанський співак Надір Рустамлі, який представляв свою країну на "Євробаченні-2022", заспівав уривок зі свого конкурсного хіта Fade to black українською мовою. Артист виступив на Polish Eurovision Party, яка відбулася днями у Варшаві.

