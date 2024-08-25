Інсайдер розкрив, хто став винуватцем розпаду шлюбу Лопес та Аффлека: "Не міг приховати"

Пара навіть навіть намагалася все владнати, але марно.

Після розлучення американської співачки Дженніфер Лопес з голлівудським актором Беном Аффлеком у Мережі оприлюднили, хто саме став на заваді щасливому майбутньому пари.

Як повідомляє інсайдер виданню People, справа була в поведінці Бена Аффлека. За словами джерела, саме постійні різкі перепади настрою 52-річної зірки й постійні нервові зриви на цьому тлі зробили своє. Зокрема, з "неймовірно щасливої і привітної" людини Аффлек міг вмить вдатися до "найганебнішої поведінки".

"Правда в тому, що безмежне кохання було, але водночас, на жаль, дедалі частіше почали проявлятися і постійні перепади настрою Бена, які він не міг приховати від ЗМІ, як би він не намагався. Ви могли бачити нестабільну поведінку, шалені емоційні гойдалки", - розповів інсайдер.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Цікаво, що пара все ж намагалася врятувати свої стосунки, але стан актора ускладнював це. І таким чином токсичність у шлюбі нікуди не зникала.

"Вони намагалися подолати труднощі, але коли перепади настрою та великі піднесення й падіння спричинили токсичність, яка була всеосяжною, ніхто не зможе вам допомогти - ви повинні допомогти собі самі. Світ переймався за них, але вони виявилися не тими, за кого себе видавали, а двома різними людьми", - підсумовує джерело.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес подала заяву про розлучення до суду. Тим часом ЗМІ отримали дані документів і розсекретили, яку причину розлучення там вказала артистка.

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