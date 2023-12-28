Інсайдер шокував причиною розлучення ексчоловіка Ані Лорак з другою дружиною

Джерело розповіло, що у родині Мурата погано ставляться до його обраниць.

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу досі тримає мовчанку стосовно того, що відбувається в його особистому житті.

Вже декілька місяців ширяться чутки, що Мурат розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Пара у ці розмови олії тільки підливає. Наразі Налкакиоглу перебуває у Туреччині, де планує зустріти Новий рік з донькою від Лорак і без теперішньої дружини Лілії Реус.

Ексчоловік Ані Лорак з другою дружиною / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Тим часом близьке до бізнесмена оточення приголомшило зізнанням, що насправді причиною розриву Мурата з другою дружиною стали його зради. Ще коли Налкакиоглу розлучався з Лорак, артистка звинувачувала його в невірності:

"Батьки Мурата ніколи не сприймали Лорак серйозно і навіть не вважали її дружиною сина. Вони ставилися до неї як до іграшки, з якою не нудно, бо зірка і при грошах", - розповів інсайдер, пише oboz.ua

Ексчоловік Ані Лорак з другою дружиною / Фото: instagram.com/muratnalca

Джерело також поділилося, що батьки Налкакиоглу, які в Туреччині є заможними людьми, ніколи серйозно не ставилися до його обраниць. Ба більше, джерело стверджує, що батьки Мурата навіть не були знайомі з його другою дружиною:

"Він вміє знаходити впливових друзів із вищого світу з великими грошима. Вхожий в елітну тусовку в Туреччині за рахунок батьків, які трохи вище середнього класу. Мурат вміє заробляти, але не вміє масштабувати заробітки і накопичувати. Сім'я Мурата має гроші, а сам Мурат заробляє чисто на "потусити", - стверджує джерело.

Нагадаємо, що наразі ексчоловік Ані Лорак Мурат Налкакиоглу перебуває у Туреччині разом з їхньою донькою. Днями знаменитий батько потішив дівчинку коштовним подарунком за майже дві тисячі доларів.

Читайте також: