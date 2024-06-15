Інсайдер здивував причиною відмови доньки Анджеліни Джолі і Бреда Пітта від прізвища батька

Молодша біологічна донька зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло позбувається прізвища батька через проблеми з колишніми свідченнями у суді.

Як виявилося, до кардинальних змін в ініціалах Шайло вдалася не спроста. Річ у тім, що 2016 року вона, як і її брати і сестри, не змогла дати жодних свідчень у суді стосовно майбутньої опіки двох батьків, коли ті розлучалися. Ба більше, інсайдер у коментарі Daily Mail пояснив, що того ж 2016 року Шайло нібито стала жертвою домашнього насильства з боку батька. Тому після настання повноліття дівчина взялася вирішувати справу "з порушення прав" зміною прізвища.

Шайло Джолі / Фото: Getty Images

"Причина зміни прізвища пов'язана з боротьбою за опіку та свідченнями Шайло, адже її права як жертви були порушені. Шайло вважала, що вона, як жертва злочину, має право свідчити, а їй не дозволили цього зробити", - повідомило джерело, наближене до родини.

До слова, інсайдер також зазначив, що Шайло не планує подавати жодних судових позовів щодо свого батька у майбутньому, а лише змінить прізвище на Джолі.

Нагадаємо, про наміри Шайло залишитися з прізвищем мами Анджеліни Джолі стало відомо у її 18-й день народження. Задля успішного вирішення справи дівчина найняла адвоката.

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