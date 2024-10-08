Інсайдер зізнався, чому жертви P. Diddy бояться його навіть за ґратами: "Усі знали це ще тоді"

Голлівудські зірки досі насторожені.
Американський репер Шон Комбс, він же P. Diddy, через секс-скандали та інші численні цивільні позови до суду продовжує перебувати під вартою в Нью-Йорку.
Проте обговорення розслідування його справи все ще не вщухають. Так, інсайдер у коментарі виданню People повідомив, що деякі голлівудські зірки досі бояться репера. Джерело зізнається, що селебрітіс розуміють наслідки і почуваються заляканими від його потенційних вчинків. Все через відчуття зобов'язаності музичному магнату за те, що колись він посприяв розвитку їхньої кар'єри.
"Він надто впливовий. Всі боялися йому дорікнути. Хоч він зараз і за ґратами, проте він все ще не втрачає своєї впливовості. Ми всі це знали ще тоді. Всі вбачили в цьому творчу геніальність у той час, як це було одержимістю контролем", - зізнається інсайдер.
Нагадаємо, репера P. Diddy звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та схилянні неповнолітніх до заняття проституцією. Цікаво, що скандальна зірка спростовує всі підозри. А нещодавно його мама зробила ще одну неочікувану заяву перед тим, як її сина можуть довічно ув'язнити.
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