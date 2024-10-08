Інсайдер зізнався, чому жертви P. Diddy бояться його навіть за ґратами: "Усі знали це ще тоді"

Американський репер Шон Комбс, він же P. Diddy, через секс-скандали та інші численні цивільні позови до суду продовжує перебувати під вартою в Нью-Йорку.

Проте обговорення розслідування його справи все ще не вщухають. Так, інсайдер у коментарі виданню People повідомив, що деякі голлівудські зірки досі бояться репера. Джерело зізнається, що селебрітіс розуміють наслідки і почуваються заляканими від його потенційних вчинків. Все через відчуття зобов'язаності музичному магнату за те, що колись він посприяв розвитку їхньої кар'єри.

P. Diddy / Фото: Associated Press

"Він надто впливовий. Всі боялися йому дорікнути. Хоч він зараз і за ґратами, проте він все ще не втрачає своєї впливовості. Ми всі це знали ще тоді. Всі вбачили в цьому творчу геніальність у той час, як це було одержимістю контролем", - зізнається інсайдер.

Нагадаємо, репера P. Diddy звинувачують у секс-торгівлі, рекеті та схилянні неповнолітніх до заняття проституцією. Цікаво, що скандальна зірка спростовує всі підозри. А нещодавно його мама зробила ще одну неочікувану заяву перед тим, як її сина можуть довічно ув'язнити.

Верх цинізму! Мама P.Diddy просить зжалитись над сином | Подробиці скандалу

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