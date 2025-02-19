«Інстинкт» від LOBODA рекордно швидко злетів на вершини чартів в Україні: що це за пісня

Свій новий україномовний танцювальний трек співачка презентувала 14 лютого – і вже за чотири дні пісня стала однією з найпопулярніших серед українців, пише РБК-Україна.

«Інстинкт» зайняв четверте місце у Top 100: Ukraine на стримінговому сервісі Apple Music. А в рейтингу пісень, які найбільше слухають у Києві, новий хіт від LOBODA піднявся ще вище – на другу сходинку.

«Інстинкт» – це композиція про любов, яка може розбивати серця. Автором слів став Андрій Парфенов: саме він написав більшість треків для альбому Світлани Лободи Made in U. Музику для «Інстинкту» виконавиця написала сама. Пізніше вона розповіла, що вже давно самостійно не писала музику: а тут, почувши біт, у голові з’явилася мелодія.

Наживо прем’єра «Інстинкту» відбулась 14 лютого у Торонто. Концерт у Канаді був частиною масштабного туру XXLo Tour Північною Америкою. У межах туру Loboda влаштувала ексклюзивні мегашоу у Чикаго, Нью-Йорку, Торонто, Маямі та Лос-Анджелесі.

Концерти LOBODA – це завжди більше, ніж просто пісні та музика, це грандіозні шоу. У Нью-Йорку, наприклад, усі квитки були розкуплені задовго до дня концерту. Надалі тур продовжиться Європою: у березні заплановані виступи LOBODA у Парижі, Женеві, Цюриху та Ніцці. Тури співачки є благодійними. Вона, зокрема, допомагає українцям, постраждалим від війни.