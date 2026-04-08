Інтерв'ю Тараса Тополі про розлучення обернулося скандалом: його команда пригрозила журналістці судом

Тарас Тополя, Марічка Довбенко

Довкола лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі неочікувано спалахнув гучний скандал.

Артист через свою команду наполягає на видаленні інтерв’ю у блогерки Марічки Довбенко, у якому порушувалися теми особистого життя, зокрема розлучення з Оленою. Натомість інтерв’юерка звинувачує представників музиканта у тиску та погрозах.

Першою про ситуацію публічно заявила сама Довбенко. В Instagram вона повідомила, що команда артиста намагається заблокувати відео на YouTube через скарги про порушення конфіденційності. За словами блогерки, їй також висували ультиматуми — або видалити окремі фрагменти, або повністю прибрати інтерв’ю.

«Я отримала повідомлення від YouTube щодо скарги за порушення конфіденційності. Команда артиста також погрожує заблокувати мій канал, подати в суд та знищити мою програму і моє ім’я. Ці погрози були висловлені у мій бік в ультимативній формі, щоб змусити видалити низку частин з інтерв’ю чи повністю все відео. Як незалежна журналістка, я відмовилась це робити, оскільки усе, сказане гостем під час запису, було при здоровому глузді та добровільно», — наголосила вона.

Допис Марічки Довбенко

Втім, позиція сторони Тополі кардинально інша. Адвокат співака Ярослав Куц у спільному Facebook-дописі з іншими членами команди заявив, що інтерв’ю від початку мало чіткі домовленості, які, за його словами, були повністю порушені.

Куц пояснив, що музикант тривалий час відмовлявся від подібних розмов і, мовляв, погодився лише через прохання знайомих — з умовою, що тема розлучення з ексдружиною Оленою Тополею не порушуватиметься. Ба більше, команда чекала на фінальне погодження матеріалу перед публікацією.

«Тарас місяцями категорично відмовлявся йти на такі інтервʼю в силу особистих переконань і взаємних домовленостей з ексдружиною, скріплених договором. Мені вартувало багато часу, заради друга, вмовити Тараса знайти вікно і сходити на інтервʼю до Марічки. Пообіцявши йому, що інтервʼюер дотримається заздалегідь озвучених мною рамок інтервʼю, а саме: жодних питань на тему стосунків у шлюбі, розлучення родини Тополь, особистих переживань Тараса, оцінок вчинків та подій, повʼязаних з його ексдружиною. Мені пообіцяли, що все буде витримано, а фінальна версія інтервʼю буде повністю узгоджена», — зазначив адвокат.

Допис Ярослава Куца

Однак, за словами Куца, під час запису блогерка проігнорувала домовленості й неодноразово ставила провокативні запитання про шлюб, розлучення та особисті моменти. Про це свідчить опублікована версія інтерв’ю на її каналі.

«Після завершення запису інтервʼю Олена Гармаш (PR-менеджерка — прим. ред.) одразу зауважила Довбенко про порушення домовленостей. Згодом я був здивований провокативним гучним заголовком, який не відповідав змісту інтервʼю, низькою якістю монтажу та звуку, а також запитаннями про особисте Тараса. Довбенко були надіслані від мене правки і вимоги видалити ті фрагменти, які повністю порушували першочергові домовленості. У відповідь отримано "лонгрід" про те, що все залишиться як є», — йдеться у заяві.

У команді артиста також надали докази цих листувань з Марічкою і наголосили, що вимагають справедливості, а в разі відмови — готові діяти в юридичній площині. Зокрема, звертатися до суду та ініціювати блокування контенту через буцімто некомпетентність журналістки та порушення нею стандартів журналістської етики.

«Я відповів, що згоди з боку Тараса на публікацію такого інтервʼю я не надаю. Далі Довбенко без попередження все ж здійснила публікацію. Я одразу звернувся до Довбенко. У відповідь почув, що я "тисну", "погрожую", "погрожую журналісту і т.д.". Далі все ж таки суд, страйки ютуб-каналу, блокування ресурсу на якому здійснено порушення авторських прав Тараса Тополі та допущено повне невігластво і неповагу до особистого життя Тараса і його ексдружини. І з головного: вона не діяла як журналіст, а як приватна особа, яка жадала розкрутити свій ютуб-канал на імені Тараса Тополі. Стандартів КЖЕ вона не дотрималась. Дозволу на публікацію зображення, образу, думок, голосу та іншого продукованого Тарасом Тополею вона не отримувала», — наголосили у заяві.

Допис Ярослава Куца - його листування з Марічкою Довбенко

Натомість з листувань помітно, що Довбенко вперто відстоює свою позицію і підкреслює, що насправді діяла як незалежна «зареєстрована» журналістка, якій «не мають права ставити вимоги вирізати і погрожувати блокуванням каналу». І додає, що Тарас — «людина при здоровому глузді й знав, що говорить».