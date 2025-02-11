Іраклі Макацарія на ніжному фото показав новонароджену доньку від молодшої на 17 років дружини

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія показав новонароджену доньку від молодшої на 17 років дружини Лізи Чічуа.

Так, 31 січня подружжя стало батьками вдруге. У пари народилася донечка Ніна. Нині ж закохані насолоджуються батьківством. Хоч Іраклі не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя, однак час від часу він тішить прихильників сімейним контентом, як і цього разу.

В Instagram-stories екс"Холостяк" опублікував ніжне фото з донечкою Ніною. Дівчинка солодко лежала в нього на руках, а він обережно тримав її за крихітні пальчики. Щоправда, обличчя немовляти Іраклі Макацарія поки що не квапиться показувати та приховує. Також бізнесмен не став підписувати світлину, а лише залишив смайлик у вигляді білого серця.

Іраклі Макацарія з донькою / Фото: instagram.com/maqatsa

Зазначимо, Іраклі Макацарія вдруге став батьком 31 січня. Дружина Ліза Чічуа народила йому донечку Ніну. Також подружжя виховує сина Георгія. Хлопчик з'явився на світ у червні 2023 року.

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