Іраклі Макацарія похизувався 21-річною дружиною у мінішортах через місяць після пологів

Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився з шанувальниками фото з прогулянки з дружиною Лізою Чічуа.

В сторіз своєї сторінки в Instagram Макацарія розмістив декілька знімків, на яких його 21-річна обраниця позує з їхнім одномісячним сином на руках. На фото Ліза зображена у мінішортах і майці. Фани бізнесмена зауважили, що його кохана має дуже гарний вигляд.

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Дружина Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Окрім того, молодий батько теж показався з малюком і не втратив нагоду продемонструвати й свою гарну фізичну форму. На світлині Іраклі постає у шортах без футболки і похизувався прокачаним пресом.

Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що 2 червня Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше стали батьками. А декілька тижнів тому молодий батько показав, як вони з коханою похрестили свого первістка, сина Георгія у Тбілісі. Після таїнства подружжя зібрало друзів та родичів в одному з місцевих закладів, аби гучно відсвяткувати таку важливу подію.

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