Іраклі Макацарія похизувався 21-річною дружиною у мінішортах через місяць після пологів

Ліза Чічуа має гарний вигляд.
Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився з шанувальниками фото з прогулянки з дружиною Лізою Чічуа.
В сторіз своєї сторінки в Instagram Макацарія розмістив декілька знімків, на яких його 21-річна обраниця позує з їхнім одномісячним сином на руках. На фото Ліза зображена у мінішортах і майці. Фани бізнесмена зауважили, що його кохана має дуже гарний вигляд.
Окрім того, молодий батько теж показався з малюком і не втратив нагоду продемонструвати й свою гарну фізичну форму. На світлині Іраклі постає у шортах без футболки і похизувався прокачаним пресом.
Нагадаємо, що 2 червня Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вперше стали батьками. А декілька тижнів тому молодий батько показав, як вони з коханою похрестили свого первістка, сина Георгія у Тбілісі. Після таїнства подружжя зібрало друзів та родичів в одному з місцевих закладів, аби гучно відсвяткувати таку важливу подію.
Читайте також:
- Пивоваров з червоною валізкою і Дорофєєва у панчішках на київському вокзалі знялися у проморолику "Голосу країни"
- Джамала показала, як тікала з охопленої полум'ям Сицилії і спала на підлозі в аеропорті
- Дантес показав рідкісні фото з мамою і розчулив, як вона спілкується з Кацуріною та її дітьми
- Тоня Матвієнко розповіла про роботу, на яку влаштувалася під час війни, та скільки заробляє