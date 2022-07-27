Іраклі Макацарія показав фото з медового місяця та похизувався фігурою 20-річної дружини у купальнику

Ексгерой шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія одразу після гучного грузинського весілля вирушив з молодою дружиною у медовий місяць.

Екс"Холостяк", бізнесмен Іраклі Макацарія минулими вихідними відгуляв велике грузинське весілля у Тбілісі.

Макацарія одружився з 20-річною Лізою Чічуа з якою зустрічався трохи більше року. Одразу після весілля молодята вирушили у медовий місяць. Першими кадрами з відпочинку новоспечене подружжя поділилося на своїх сторінках в Instagram.

Судячи з фотографій, Іраклі та Ліза перебувають десь у теплих краях. Втім, де саме, закохані не розголошують. На відпочинку пара насолоджується теплим сонцем під пальмами, купається в басейні та п'є коктейлі.

Дружина Іраклі Макацарія Ліза / Фото: instagram.com/maqatsa

Звісно, Макацарія не втратив можливості продемонструвати струнку фігуру своєї коханої. Так, бізнесмен поділився світлиною Лізи у купальнику.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Зазначимо, що наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа, яка молодша від нього на 17 років. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.

Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж.

Іраклі Макацарія тривалий час не афішував особисте життя. Але у квітні 2021 року розсекретив свої стосунки. Знаменитість почав зустрічатися з 19-річною дівчиною на ім'я Ліза.

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