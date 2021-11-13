Іраклі Макацарія показав романтичні танці з 19-річною коханою-красунею

Закохані провели час разом.
Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія поділився з фанами новим відео.
Так, знаменитість показав, як танцює зі своєю 19-річною коханою-красунею Лізою Чічуа. На відео закохані ніжно дуркують одне з одним та виконують різні підтримки під пісню The Time of My Life.
До речі, для занять з танців Іраклі обрав футболку та шорти, а Ліза – обтислий спортивний костюм. Одяг неабияк підкреслив підтягнуті фігури закоханих.
"Перша спроба! Кохання дійсно вчить літати", - підписав ролик Іраклі.
Цікаво, що шанувальники парочки подумали, що незабаром вони стануть чоловік та дружиною. Фани припустили, що на відео закохані ж репетирують весільний танець.
- Це репетиція весільного танцю?
- Для довгого сімейного життя, ви повинні бути найкращими друзями!
- Ви на одній хвилі. Щастя вам!
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