Іраклі Макацарія показав романтичні танці з 19-річною коханою-красунею

Закохані провели час разом.

Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія поділився з фанами новим відео.

Так, знаменитість показав, як танцює зі своєю 19-річною коханою-красунею Лізою Чічуа. На відео закохані ніжно дуркують одне з одним та виконують різні підтримки під пісню The Time of My Life.

До речі, для занять з танців Іраклі обрав футболку та шорти, а Ліза – обтислий спортивний костюм. Одяг неабияк підкреслив підтягнуті фігури закоханих.

"Перша спроба! Кохання дійсно вчить літати", - підписав ролик Іраклі.

Цікаво, що шанувальники парочки подумали, що незабаром вони стануть чоловік та дружиною. Фани припустили, що на відео закохані ж репетирують весільний танець.

Це репетиція весільного танцю?

Для довгого сімейного життя, ви повинні бути найкращими друзями!

Ви на одній хвилі. Щастя вам!

