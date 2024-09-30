Іраклі Макацарія показався з 22-річною дружиною та захопив фото з відпочинку на круїзному лайнері

Пара насолоджується часом з друзями.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похизувалися романтичною відпусткою.
Бізнесмен показався з коханою на величезному круїзному лайнері. Зіркове подружжя вже заселилося в каюту і в Instagram поділилися фото неймовірного виду з корми.
Також Іраклі з Лізою зустрілися зі своїми друзями, які склали їм компанію під час подорожі, та провели спільний вечір за смачною вечерею. Зокрема, кухарі на палубі влаштували для гостей справжнє шоу й готували страви у їхній присутності під пісні й запальні танці.
До слова, для затишного вечора Ліза відмовилася від макіяжу та обрала легку сукню, а Іраклі у кадрі позує у білій сорочці. Ймовірно, знаменитість з дружиною не брали з собою свого однорічного сина, а залишили його вдома під наглядом няні. Тож, вони сповна насолоджуються атмосферою наодинці та розважаються у компанії знайомих.
Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч відсвяткував ювілей. На своє 40-річчя шоумен запросив гостей і розсекретив, яку коштовну річ йому подарувала дружина Юла.
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