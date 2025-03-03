Іраклі Макацарія припинив приховувати обличчя сина і вперше повністю його показав

Ексгерой проєкту "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія нарешті припинив приховувати однорічного сина, якого йому народила дружина Ліза Чічуа.

Так, хлопчик з'явився на світ ще 2 червня 2023 року. Однак батьки не квапилися його показувати. Зокрема, Іраклі та Ліза ділилися кадрами з Георгієм, але особливо його розгледіти не вдавалося. Однак нарешті сімейство привідкрило завісу особистого життя.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Макацарія разом із дружиною та сином знявся у родинному фотосеті. Подружжя нарешті припинило приховувати обличчя Георгія та повністю його показало. Підписники пари вже встигли засипати малюка компліментами. Вони зазначили, що їхній синочок неабияк милий і має чудові кучері.

Дружина Іраклі Макацарія з сином / Фото: instagram.com/maqatsa

"Наш Джио! Ми любимо тебе!" – йдеться в підписі до фото.

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, цьогоріч Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стали батьками вдруге. У подружжя народилася донечка, яку вони назвали Ніною. Нещодавно бізнесмен показував перше фото новонародженої дівчинки.

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