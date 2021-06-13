Іраклі Макацарія прокоментував різницю у віці з молодшою на 17 років коханою

Шоумен зустрічається з 19-річною грузинською красунею.

Відомий телеведучий та учасник "Танців з зірками" Іраклі Макацарія, який зустрічається із 19-річною коханою, прокоментував різницю у віці з обраницею.

Так, у програмі "Світське життя" знаменитість зізнався, що різниця у 17 років пару зовсім не бентежить.

"Скажу тобі відверто, ця різниця у віці, на щастя, нас з Лізою не турбує. Нам дуже добре разом і я її дуже кохаю, а це найголовніше", – відповів зірка.

Також Іраклі запевнив, що у закоханих серйозні стосунки. Втім, на запитання про плани на майбутнє відповів ухильно: "Я намагаюся на цю тему багато не говорити, просто порадійте за мене, усе чудово".

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія захопив кумедною аеробікою з молодою коханою. Пара знайшла спільне хобі.

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