Іраклі Макацарія різко висловився проти росіян, які втекли до Грузії, і озвучив, що б їм заборонив

Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія висловився про росіян, які втекли до Грузії з початком повномасштабного вторгнення рф до України.

За словами Макацарія, ставлення до росіян докорінно змінилося. Однак бізнесмен не приховує, що серед його знайомих є люди з російським паспортом, які підтримують Україну:

"Ставлення до російської нації докорінно змінилося. Тут пояснень, чому і як – не треба. У мене є знайомі, нормальні люди, які мають російський паспорт. В спілкуванні вони повністю підтримують Україну, не підтримують те, що робить росія і вся шайка. І кажуть що це геноцид. Але більша частина населення, яку ми бачимо, це зомбована частина", - сказав Макацарія у програмі "Слава+".

Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Також бізнесмен зазначив, що дуже негативно ставиться до того потоку росіян, який збільшився за останні півтора роки і зізнався, що б їм заборонив:

"Я дуже негативно ставлюся до того потоку людей, який сюди заходить. Мені б хотілося, щоб це якось регулювалося, або не було можливості в Грузії починати якийсь бізнес, або займатися якоюсь комерційною діяльністю. Це моя особиста позиція", - зазначив Іраклі.

Бізнесмен додав, що росіян підтримує дуже мала кількість грузин. Також за словами Макацарія, є люди, які спеціально намагаються посварити українців та грузин:

"Дуже багато інформації надходить спотвореної до вас. Я в цьому не сумніваюся. Тут працює велика кількість людей, яким це на руку, щоб наростало негативне ставлення українців до Грузії. Тому що дуже важко, особливо в такий момент, коли в країні йде війна і гинуть люди, ось ця межа чутливості, вона втрачається і починається чорно-біла картина", - сказав Макацарія.

Нагадаємо, що не так давно Іраклі Макацарія похизувався своєю 21-річною дружиною, яка лише місяць тому народила йому сина. Бізнесмен показав, який гарний вигляд має його кохана.

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