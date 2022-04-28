Іраклі Макацарія романтично освідчився своїй дівчині, молодшій від нього на 17 років

Іраклі Макацарія романтично освідчився своїй дівчині, молодшій від нього на 17 років

Екс"Холостяк", грузинський підприємець Іраклі Макацарія нарешті наважився на рішучий та відповідальний крок у своєму житті.

Так, зірка освідчився своїй дівчині Лізі Чічуа, про стосунки з якою вперше заговорив у квітні 2021 року. Про радісну подію у житті новоспечена наречена розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Ліза розмістила декілька відео, на яких показано, як романтично освідчувався Іраклі. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.

instagram.com/lizachichuaa

Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж.

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

Сама Ліза не очікувала такого і від розгубленості та емоцій, які її переповнювали, теж розплакалася. Але відповіла коханому згодою.

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

instagram.com/lizachichuaa

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