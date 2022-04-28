Іраклі Макацарія романтично освідчився своїй дівчині, молодшій від нього на 17 років

Екс"Холостяк", грузинський підприємець Іраклі Макацарія нарешті наважився на рішучий та відповідальний крок у своєму житті.
Так, зірка освідчився своїй дівчині Лізі Чічуа, про стосунки з якою вперше заговорив у квітні 2021 року. Про радісну подію у житті новоспечена наречена розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram.
Ліза розмістила декілька відео, на яких показано, як романтично освідчувався Іраклі. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.
Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж.
Сама Ліза не очікувала такого і від розгубленості та емоцій, які її переповнювали, теж розплакалася. Але відповіла коханому згодою.
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