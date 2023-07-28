Іраклі Макацарія розчулив, як 21-річна дружина повідомила йому про вагітність

Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія розповів, як його дружина Ліза Чічуа повідомила йому про вагітність.

За словами Іраклі кохана, яка, до речі, молодша від нього на 17 років, підготувала йому сюрприз. Й хоча подружжя планувало дитину, тим не менш, дізнавшись про те, що стане батьком, Макацарія не міг повірити у це щастя:

"Це був сюрприз. Я прийшов додому, була Ліза, її сестра, мама, вони спілкувалися. Вона мене покликала, щось запитала і дає мені такий пакет якогось бренду. І там якась коробочка. Я думаю, що це якийсь подарунок. Говоримо, я розкриваю, відкриваю коробку і там дивлюся, лежить дитячий одяг, маленький шкарпеток. Я такий, дивлюся на неї, туди, назад. Для мене це був, попри те, що це було цілком очікуваним, момент істини. Коли і в стосунках, і житті щось нове і щось найважливіше відбувається. У мене був шок", - відверто розповів бізнесмен у програмі "Слава+".

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Також Макацарія поділився, що він не планував бути на пологах. Разом з Лізою у цей важливий момент поруч мала перебувати її мама. Втім, так сталося, що подружжя приїхало до пологового, а за декілька годин, коли почалися пологи, Іраклі просто не міг піти. Тож разом з Лізою були й чоловік, й мама.

Тепер бізнесмен говорить, що це було дуже правильне рішення і він не жалкує про нього:

"Цей процес – це величезний стрес. Який, напевно, якщо чоловік не відчує... В цій ситуації стрес – це те, коли ти спостерігаєш, але ти не можеш нічим допомогти своїй коханій. І вона проходить через цей біль. Це найбільш безпомічне відчуття чоловіка. Коли ти нічого не можеш зробити. Я був щасливий що все минуло добре", - сказав Макацарія.

Іраклі Макацарія з дружиною і сином / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія розповів як ставиться до росіян, які з рф втекли до Грузії під час повномасштабної війни.

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