Іраклі Макацарія розсекретив стать другої дитини від 22-річної дружини

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його вагітна дружина Ліза Чічуа нарешті розсекретили стать майбутньої дитини.

Так, подружжя наразі чекає на народження другої дитини. Закохані довго не тягнули з інтригою та нарешті розсекретили, хто ж у них народиться – хлопчик чи дівчинка. Задля радісною події Іраклі та Ліза влаштували гендар-паті. Закохані, які були одягнені в біле вбрання, запалили факели. Врешті, з них почав розвіюватися дим рожевого кольору. Отже, у подружжя вже у січні наступного року народиться дівчинка.

Іраклі Макацарія та його вагітна дружина розсекретили стать майбутньої дитини

Закохані не стали підписувати відео, на якому показали результат гендер-паті. А от підписники пари, серед яких було чимало українців, були неабияк раді за подружжя.

Вітаємо від України від усього серця! Ви супер!

Щирі вітання! Стільки радості, так приємно бачити такі чудові емоції! Щасливої вагітності та пологів вашій дружині!

Щиро вітаю!

Зазначимо, Іраклі Макацарія вже виховують сина Георгія, який народився у червні 2023 року. У жовтні пара оголосила, що незабаром вдруге стане батьками. Нещодавно Ліза Чічуа в чорній обтислій сукні хизувалася своїм помітно округлим животиком.

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