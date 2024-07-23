Іраклі Макацарія у річницю шлюбу з дружиною показав небачені фото з їхнього весілля та вінчання

Подружжя вже два роки живе в офіційному шлюбі.
У родині героя проєкту "Холостяк-6", грузинського бізнесмена Іраклі Макацарія свято. Знаменитість 23 липня святкує річницю весілля зі своєю дружиною Лізою Чічуа.
Подружжя вже два роки живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди важливої дати Макацарія присвятив коханій допис в Instagram. Зокрема, бізнесмен привітав дружину з другою річницею їхнього подружнього життя, а також потішив шанувальників неочікуваними кадрами.
Зокрема, Іраклі Макацарія опублікував раніше небачене фото з їхнього весілля. На знімку щасливі бізнесмен з дружиною у святковому вбранні позували серед гостей.
Також Макацарія показав кадр з їхнього вінчання. До слова, закохані також укладали й церковний шлюб. На кадрах молодята саме йшли до вівтаря.
Зазначимо, Іраклі Макацарія одружився з Лізою Чічуа 23 липня 2022 року. Вже через рік у закоханих народився первісток, якого вони назвали Георгієм. Подружжя не квапиться показувати сина і майже не публікує його фото. Однак нещодавно Іраклі Макацарія зробив виняток і похизувався, як Георгій помітно підріс.
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